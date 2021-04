Jeho svěřenci skončili nakonec na osmé příčce, byť k vítězství ve skupině A2 (a 7. místu), která by jim zaručila, že se ve čtvrtfinále vyhnou Nymburku,, stačilo, aby vyhráli jeden ze dvou závěrečných duelů. Po porážce ve Svitavách padlo Ústí i s Hradcem Králové (83:86). "Za mě osobně je to obrovské zklamání. S Hradcem jsme se porazili sami, což nás stálo ve výsledku i vytoužené sedmé místo," řekl ústecký kouč.

V jednu chvíli jste už ve čtvrté čtvrtině vedli o šest či sedm bodů a vypadalo to, že zápas zvládnete…

Ano, jenže místo toho přišly neskutečné chyby v útoku, kdy jsme proti hradecké zóně měli volné pozice, ovšem místo do nich jsme to přihráli Hradci do ruky. Nejhorší ale bylo, že po těch ztrátách jsme nevrátili do obrany, čímž jsme nechali soupeře vrátit se zpět do zápasu a nakonec zvítězit.

Předkolo play-off Svitavy-Ústí

20.4. 17.00 Svitavy-Ústí

22.4. 18.00 Ústí-Svitavy

*Skóre z obou zápasů se sčítá, lepší tým postoupí do čtvrtfinále. Pokud z druhé dvojice postoupí Hradec Králové, narazí postupující na Nymburk. Pokud se podaří postoupit Děčínu, čeká lepšího z dvojice Ústí-Svitavy cesta do Opavy.

Nakonec jste tedy osmí, v předkole vás čekají Svitavy. Co vy na to?

Je to protivník, kterého jsme úplně nechtěli. Tak či tak to předkolo bude hodně divoké, ale abychom se vyhnuli Nymburku, musíme teď spoléhat na to, že desátý Děčín vyřadí Hradec, a my se posuneme na nejlepší pozici ze skupiny A2. Celkově mi ale nejde ani tak o to předkolo jako o to, že jsme přišli o sedmou příčku. Myslím, že za výkony, které jsme ty dva měsíce předváděli, jsme si zasloužili naší skupinu vyhrát, ale připravili jsme se o to sami špatným výkonem.

Tuři budou ale hodně silným protivníkem, souhlasíte?

Určitě. Co se týče hráčů a soupisky, je to papírově nejsilnější tým, který v té spodní nadstavbové skupině hrál. Byť neprožili úplně ideální sezónu, rozhodně se nespokojí pouze s předkolem a budou chtít postoupit do play-off. My se musíme zkoncentrovat a vrátit se na vlnu, kde jsme byli před posledními dvěma zápasy, které jsme prohráli.

Předkolo je zrádné, ale pokud postoupí lépe umístěné celky, vyjde na vás Nymburk…

My do čtvrtfinále chceme a musíme projít přes předkolo, i kdyby to znamenalo postavit se Nymburku. Ty týmy jsou ale hodně vyrovnané a pořád existuje šance, že Děčín Hradec vyřadí. Pokud si správně pamatuji, tak letos je Válečníci už třikrát zdolali.

Může podle vás být výhoda, že hrajete první zápas venku a odvetu v domácím prostředí?

Drobný plus to asi je, třeba pokud by zápas došel do prodloužení, ale jinak je to jako fotbal. Pojedeme si pro co nejlepší výsledek k soupeři, a pak to zkusíme doma uhrát.

Přesto je to v basketbalu nezvyklý systém. Dá se vůbec říct, co je dobrý výsledek z palubovky soupeře?

Máte pravdu, my tam jako basketbalisté zkrátka pojedeme vyhrát. Určitě se nedá hrát nějaká údržba na remízu nebo něco podobného. Bereme to tak, že se bude hrát osm čtvrtin, a my v nich chceme být úspěšnější a pokračovat dál.

Nemrzí vás, že se nakonec v předkole neodehraje derby s Děčínem?

Popravdě jsem za to možná i rád, jelikož by na nás po těch dvou posledních porážkách byli hodně nahecovaní. Navíc slušně posílili a i výhrou v posledním kole ve Svitavách potvrdili, že se s nimi ještě musí počítat.