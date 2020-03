Vyhráli jste o patnáct bodů, opravdu bylo utkání tak jednoznačné?

Basketbal je hrozně rychlá hra a náskok patnácti bodů nemusí nic znamenat. Dostanete dva, tři rychlé koše, a jste zase dole. Bylo to náročné utkání, klíčové bylo, že jsme dokázali plnit to, co jsme si řekli před zápasem. Zejména ve druhé půli jsme díky tomu získali převahu a zápas pak ovládli.

V první čtvrtině vás ale Válečníci přehrávali agresivitou…

To je pravda, prvních deset minut to z naší strany nebylo úplně ono, pak jsme ale začali hrát rychleji, přitvrdili jsme a přizpůsobili se rychlému tempu, které Děčín nastavil. Navíc jsme ho posléze sami dokázali ještě navýšit.

V závěru prvního poločasu Děčín dotahoval, vy jste mu ale úder vrátili ve třetí čtvrtině, kde jste získali rozhodující náskok. Co vám trenér říkal o poločase?

Že musíme hlavně udržet správně nastavené hlavy a hrát basketbal. Nesoustředit se na rozhodčí či na jiné věci kolem.

Letos jste Děčín porazili pětkrát z pěti pokusů, jak vnímáte převahu Ústí?

Jedině pozitivně, mám radost (úsměv). Ukazuje se, že nám to na Děčín jde, že umíme použít zbraně, které máme a oni na nás nejsou schopní zahrát tak, jak by asi sami chtěli.

Vy jste v Děčíně působil, vypsal jste nějakou motivační prémii do kabiny?

Nevypsal, protože to občas přináší smůlu. Chtěli jsme se soustředit čistě na utkání, takže jsme to tentokrát nechali bez prémií.

A co říkáte na atmosféru?

Skvělá, jako vždy na derby. Pro každého sportovce je tohle úžasné a moc hezky se na to pak vzpomíná.

ŠIMON JEŽEK: „S Ústím hrajeme rádi, ale už by to chtělo zase začít vyhrávat“



Děčínští basketbalisté prohráli páté letošní derby proti Ústí. Kapitán Šimon Ježek byl po zápase hodně zklamaný.



Co rozhodlo dnešní utkání a proč je porážka tak vysoká?

První polovinu jsme ještě jakž takž zvládli, pak nám ale chybělo více úsilí a preciznosti. Nedokázali jsme pokrýt klíčové hráče Ústí, obzvláště Pavla Houšku, který dával těžké střely, což on umí, a my se s tím nedokázali vypořádat.



Přitom po první čtvrtině to vypadalo, že by to konečně mohl být váš zápas…

To tak sice mohlo vypadat, ale už kolikrát jsme byli v takovéto situaci a spálili se. Já jsem strašně naštvaný, těžko se mi o tom mluví…



Může vás tato porážka poznamenat do zbytku sezóny?

My jsme se snažili reprezentační přestávku využít, nechci říct k extrémním tréninkům, ale myslím, že každý do toho dával maximum a něco navíc ve svém volnu. O to víc to pak bolí, že to nedokážeme prodat v takto důležitém zápase, který se může stát klíčovým, protože naše pozice začíná být dost kyselá.



Co říkáte na atmosféru?

Za mě osobně bývají tato derby zápasy s nejlepší atmosférou v republice. Lidé se na to těší a je to basketbalový svátek. S Ústím hrajeme rádi, ale byli bychom ještě radši, kdybychom už konečně začali zase vyhrávat.