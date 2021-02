"Rád bych tímto poděkoval všem účastníkům letošního zimního Virtual Charity Run. I přes extrémně mrazivé počasí, netypické období pro běh a celkově dobu, ve které žijeme, jsme aktivovali více než 200 sportovců. Za dva týdny se tak podařilo vybrat částku, která podpoří zdravotníky a je alespoň malým poděkováním za to, s jakým nasazením aktuálně pracují," neskrýval radost z dalšího vydařeného projektu ředitel Milada Tour Michal Neustupa.

Druhý ročník navázal na loňský dubnový závod, kde se podařilo vybrat přes 180 tisíc korun. Zájemci se mohli od 1. do 14. února registrovat k závodům na pět či deset kilometrů, ty pak absolvovali ve vybraném čase ve své oblíbené lokalitě, přičemž čas se jim započítal do společných tabulek. Přispět mohli i ti, kdo sportu neholdují, nebo koho odradil silný mráz, a to buď registrací či dobrovolným příspěvkem. Odměnou k dobrému pocitu z pomoci byly také krásné medaile, certifikáty s poděkováním nebo losované ceny.

"Rád bych pozval všechny sportovce také na reálné běžecké závody," předeslal Neustupa k letošnímu ročníku Milada Tour, který už zná své termíny.

Sedmého března je v plánu WINTER Milada Run, osmého května jsou na řadě cyklisté, které čeká už 14. ročník Cyklozávodu Milada, pátého června uzavře celý seriál pátý ročník Milada Run. "Budeme se těšit na startu a děkujeme za podporu."

Přehled vítězů Virtual Charity Run 2021

10 km - muži

Aleš Filingr - 0:35:00

5 km - muži

Martin Hradecký - 0:22:44

10 km - ženy

Jana Kilarová - 0:49:59

5 km - ženy

Tereza Černecká Hnízdilová - 0:22:45