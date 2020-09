Varování nestačilo. Ústečtí basketbalisté si nevzali k srdci facku z generálky, v níž dostali téměř 90 bodů od druholigového Jindřichova Hradce. S Opavou doma dostali ještě o šest bodů víc, a i díky tomu prohráli v 1. kole Kooperativa Národní basketbalové ligy 94:96.

Rozhodla už první čtvrtina, v níž nasázeli svěřenci Petra Czudka 32 bodů. Ústí sice dokázalo desetibodové manko stáhnout, poločasová přestřelka se zastavila na skóre 50:51, ovšem z 50 inkasovaných bodů jistě neměl radost ani jeden z trenérů.

"Říkali jsme si, že tým, který zlepší obranu, vyhraje. Nakonec ji ale příliš nezlepšil ani jeden," hledal příčiny porážky domácí trenér Antonín Pištěcký. Jeho svěřenci sice skoro celý zápas dotahovali, ve vedení byli jen necelých pět minut, ovšem v závěru měli i díky několika těžkým trojkám Michala Šotnara soupeře na lopatě. Pecka ovšem v závěru zápasu minul oba trestné hody, v dalším útoku minula klíčovou střelu i jedna z domácích opor, Lamb Autrey, a trest přišel v nejhorší možnou chvíli. Za stavu 94:93 na sebe stáhl Šiřina tři obránce, vyhodil míč na volného Jurečku a ten necelé dvě vteřiny před koncem trefil trojku.

Ústí si sice ještě vzalo oddechový čas, Fait už ale z těžké pozice trojku nedal a Sluneta tak hned na úvod v domácím prostředí klopýtla. "Dnešní zápas rozhodla obrana, kdy jsme inkasovali 96 bodů, a X-faktor Opavy Jakub Šiřina. Ten byl dnes naprosto fantastický a zápas odtáhl na svých bedrech defacto sám," pokračoval v hodnocení zápasu Pištěcký. "Ani mě moc nezajímá moje galapředstavení, podstatnější pro mě je, že na tabuli u nás svítí o dva body víc, než má Ústí, tedy že si po sedmihodinové cestě sem odvážíme výhru," pravil spokojený, ale viditelně unavený Šiřina. Opavská hvězda nasázela 36 bodů, k nimž přidala 8 asistencí, 6 doskoků a především 9 získaných faulů.

"V první čtvrtině jsem se chytil nějakými trojkami, kdy domácí v obraně špatně rotovali a já tam zůstal úplně sám, mohl jsem si ještě dribnout a padlo mi to tam. To mi vlilo do žil sebevědomí a myslím, že to nakoplo i celý tým. Mohli jsme s tím náskokem naložit i lépe, ale v závěru to bylo drama pro fanoušky a šťastná výhra pro nás," doplnil svůj pohled.

Ústí se naopak muselo vypořádat s absencí pivota, na začátku týdne totiž neprodloužilo zkušební domu Srbovi Šajinovi. Ačkoliv před zápasem oznámilo, že už má náhradu v podobě 208 centimetrů vysokého Glogorie Rakočeviče, ten ještě do zápasu nezasáhl. "Nemyslím, že absence pivota byla dnes jedním z důvodů, proč jsme prohráli. Věřím, ale že nás Gligorie Rakočevič vhodně doplní, což bude hodně důležité. Během pondělka a úterka ho alespoň částečně zapracujeme do našich akcí a doufám, že na federaci stihneme vyřídit papíry, aby nám mohl pomoci už v Pardubicích, které mají silné podkošové hráče," uzavřel ústecký kouč, jehož před středečním zápasem čeká spousta práce.

Basketbal, KNBL, 1. kolo:

SLUNETA Ústí - BK Opava 94:96 (22:32, 50:51, 69:76)

Ústí: Svejcar 20, Šotnar 18, Autrey 14, Fait 12, Pecka 10, David 9, Karlovský 7, Hanes 4, Haiblík a Maděra 0

Nejvíce Opava: Šiřina 36, Zbránek a Jurečka 15

Trojky: 37/14 - 36/15. TH: 23/18 - 17/13. Doskoky: 42 - 36. Diváci: 420.