Ten první v sobotu od 15 hodin, případný čtvrtý zápas série bude na programu v neděli v 11.00.

„Pokud to podceníme a budeme spoléhat, že už je jasno, tak si na Západ ještě vyjedeme. Zkušeností a příkladů je v hokejbalovém světě za ty léta za dosti! Věříme, že nás doma za titulem požene plný dům,“ řekl před domácími zápasy trenér úspěšného celku Jan Fedák.

Věří si i jeho svěřenci, a to i přesto, že Plzeň je loňský neúspěšný finalista, zatímco Ústí bylo nejdál na stříbrné příčce před třemi lety. „Určitě všichni věříme, že máme na to, o víkendu sérii ukončit, pokud podáme všichni stejný výkon jako v Plzni,“ věří například Jakub Černý. „Ukončíme to!“ burcuje Kyle Costa. „Pohár se přesouvá do Ústí a tady i zůstane,“ doplnil další z hráčů Radek Rop.