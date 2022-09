Druhou posilou je další reprezentant, tentokrát z Kanady, blokař Beer Jackson. Ten dorazil dříve?

Ano, byl na Panamerických hrách a trenér Vašina ho má k dispozici asi měsíc. I on by měl patřit do základní rotace, měl by nahradit Martina Tibitanzla, jenž naopak kádr opustil a šel za další výzvou.

Představíte nějakou posilu last minute?

Neříkám, že je soupiska uzavřena, ale sezonu rozehrajeme v tomto složení.

Tedy i s novými mladíky…

Ano, šanci dostanou naši odchovanci v čele s mladým blokařem Matoušem Lankem, je tady nově nahrávač Tomáš Kopecký z Beskyd, hrál i za Valašské Meziříčí a měl by nahradit Kasana. Na post smečaře z Karlových Varů přichází Martin Fišer, jenž by tady měl být rovněž ve větším vytížení.

Pokud by rozjezd sezony nevyšel, budete doplnění kádru řešit za pochodu?

Vše je otázka peněz, otevřeně tady říkám, že taky čekáme, jak příští týden dopadnou komunální volby. Uvidíme, jak bude splupráce nastavena, jaké bude složení zastupitelstva a jeho všeobecný pohled na sport. Uvidíme, jak dopadnou dva kolektivní olympijské sporty s historií, které ve městě zůstaly, jak si jich budou radní vážit.

Jaké bude mít SKV Ústí nad Labem ambice?

Už teď podotýkám, že kádr bude hodně mladý, bude chybět zkušenost a určitá rutina, ale snad ti kluci výzvu využijí. Chceme navázat na loňský ročník a opět bojovat o play off, ideálně být v tabulce kolem osmého až desátého místa.

Což asi nebude vzhledem k složení ostatních konkurenčních celků v nejvyššío soutěži vůbec jednoduché, že?

Jak vidím složení ostatních týmů, tak jednoduchá nebude ani záchrana. Sleduji soupistky ostatních klubů, příchody cizinců, návraty českých reprezentantů do zdejších top klubů. Navíc nám, jak už jsem říkal, úplně nevyšla z objektivních příčin příprava, nemusíme být v úvodu sezony top naladění. Navíc model letošní třináctičlenné extraligy volejbalistů s dvěma týmy mířícími do baráže bude skutečně těžký. Až do bojů o udržení se propadnout nechceme.

Na úvod jedete na Kladno, to bude těžká mise…

Kladno vždy disponovalo kvalitním kádrem, určitě bude v horní polovině tabulky a v souboji s námi favorit. My tam podle mě jedeme otestovat vlastní sílu. Uvidíme, zda budeme schopni favority trápit, nebo budeme naopak patřit mezi outsidery.

Jak bude vypadat poslední týden přípravy?

Dneska kluci odjíždějí na tradiční turnaj do Benátek nad Jizerou, kde se potkají s domácími, Libercem a Příbramí. Možná si ještě dohodneme příští týden na poslední chvíli nějakou generálku, protože skládání našeho mužstva tentokrát nebylo ideální.