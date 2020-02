Přišel, viděl, (téměř) zvítězil. Tak by se dal shrnout první zápas nové akvizice basketbalového Ústí nad Labem Adriana Rodgerse. Ani jeho 21 bodů (a 7 doskoků) ale nakonec Slunetě nestačilo k postupu do semifinále mezinárodního Alpe Adria Cupu. Domácí družina totiž v základní hrací době vymazala porážku 95:102 z Vídně a za stavu 86:79 se prodlužovalo. V prodloužení ale Rakušané stáhli na konečných 91:90 pro Ústí, což v součtu obou zápasů nestačilo

Rodgers patřil mezi hlavní tahouny. V základní sestavě se sice neobjevil, ve druhé čtvrtině ho ale kouč Antonín Pištěcký vyslal do boje. První střelu sice minul, jenže jako by jen chtěl ukolébat protivníka. Ačkoliv si mnohdy musel střeleckou pozici vypracovat sám, protože ještě nezná všechny klubové akce, jeho střelecké představení drželo Slunetu v naději.

„Zatím jsem stihl pochytit jen nějaké akce, protože těch tréninků bylo opravdu málo. Doufám, že to brzy doženu a bude to jen lepší a lepší,“ hodnotil po zápase svůj výkon. Byla především jeho zásluha, že Ústí vůbec doklopýtalo do prodloužení. Ještě tři minuty před koncem platil nerozhodný stav a ve výhru minimálně o sedm bodů už věřil jen málokdo.

Jenže pak Rodgers ukázal, proč právě on se zalíbil Pištěckému během videoscoutingu. Jedna přesná střela, druhá, třetí. Sečteno se dvěma zisky obrany Sluneta rázem vedla o šest bodů a v šlo se do dramatické koncovky. V ní domácí vedli jen o pět bodů, hostující Zadeh navíc střílel dva trestné hody. Dát oba, dostal by skóre na hranici jednou střelou nedotažitelnou na sedmibodovou výhru Ústí. Jenže dal jeden…

Míč si na vlastní půlce sebevědomě vzal nový střelec týmu a osm vteřin před koncem se s ním pustil do nájezdu. Mnozí se mohli zhrozit, neboť dvoubodový pokus by nestačil. Rodgers však upoutal obranu Vídně, vyhodil míč na volného Šotnara a ten trojkou poslal zápas do prodloužení. V něm ale nakonec Ústí stejně padlo a Rodgers tak zažíval novou situaci.

Svou radost z výborné premiéry v novém dresu si nemohl užít naplno „Jsou to pro mě nové pocity, protože se mi něco takového stalo poprvé. Je to hrozně rozporuplné, mám radost z výhry i svého výkonu, ale jsem zklamaný, že se nám nepovedlo projít dál.“

V Ústí stráví ještě minimálně pět dnů, pak mu skončí zkušební doba. „Z města jsem zatím příliš neviděl, navštívil jsem jen obchod, abych si koupil něco k jídlu,“ vylíčil. Snad toho v budoucnu stihne víc, ačkoliv prosadit se proti Nymburku a Pardubicím nebude lehké. Pokud však opět takto zazáří, nebude asi nikdo, kdo by ho v klubu nechtěl nastálo.

RODGERS PROTI VÍDNI:

21 bodů (10/22 z pole)

7 doskoků

2 asistence

1 blok