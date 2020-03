Aby také ne! 21letý brankář patří do reprezentačního výběru trenéra Michala Neumanna. Za rok 2019 byl dokonce vyhlášený nejlepším juniorem České republiky! Zajímavostí však je, že v brance prvoligového teplického Svarogu není jedničkou! „Těší mě, že mi reprezentační trenér věří, i když v klubu nechytám pravidelně. V repre jsem teď při zranění Gerčáka dvojka za Vahalou,“ líčí mladý gólman.

V klubu se nejprve o brankářský post střídal s Jeronimem, po jeho odchodu přišel na Stínadla brazilský gólman Diegao. „Trenér nás točí, jednou chytám já, pak zase on. Kde se mu bude líbit víc, ten bude v play off jednička,“ komentuje aktuální situaci Hůla. Nestěžuje si, mít po boku kvalitního kolegu prý není na škodu. „Vždy je lepší, když jsou dva na stejné úrovni. Vybičuje vás to k lepším výkonům,“ tvrdí.

Ve fotbale v zimě přestoupil z Perštejna do Proboštova. Jak se vše semlelo? „Já mám fotbal jen jako doplňkový sport, nechodím moc ani na tréninky. Zlákal mě Jirka Baran, se kterým hraji futsal. On je v Proboštově, udělal mi manažera. Ale jak jsem říkal, je to spíš taková pomoc, kdyby nemohl Páťa Kunák. Nebylo by spravedlivé, abych chytal, když nechodím na tréninky.“

Hůla potvrzuje to, co říká většina brankářů, kteří střídají futsal s fotbalem. Jedná se o jiné sporty. „Ve fotbale je brána daleko větší, tak je problém si zvyknout, když přijdu z futsalu. Ve futsale nemusím tolik na zem, dělám jiné pohyby, zákroky. Většinou si na tu větší bránu zvyknu během rozcvičky a je to dobré.“

Futsalový specialista si pochvaluje partu ve Svarogu i v Proboštově. S Teplicemi by chtěl udělat úspěch v play off, s Proboštovem vystoupat z jedenácté příčce výše. „Ten tým má rozhodně na jinou příčku v A třídě, kvalita tam určitě je,“ soudí.

V dubnu pak bude s českou futsalovou reprezentací bojovat o postup na mistrovství světa. „Devátého hrajeme v Chorvatsku, o tři dny později v Brně. Máme na postup. Věřím, že to zvládneme.“

Další Hůlovou metou je zahraniční angažmá. „To by byl posun. Ale musím teď podávat dobré výkony v Teplicích, pak se uvidí,“ uvědomuje si teplická naděje.