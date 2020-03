Ambiciózní plány skončily krachem. Ústečtí volejbalisté, posíleni o zahraniční borce z Chile či Ameriky, nenaplnili očekávání. Místo do vysněného play off putují do baráže, tam je poslaly Beskydy už kolo před koncem základní části extraligy.

Volejbalový zápas , Ústí Sluneta - volejbal SKV Ústí – Lvi Praha | Foto: Deník / Karel Pech

„Co to se mnou dělá? Pro mě je to už čtvrtá baráž, takže umím korigovat ten svůj v uvozovkách hněv,“ snažil si zachovat chladnou hlavu šéf klubu Miroslav Přikryl po rozhodující porážce 2:3 v dramatickém utkání doma od Beskyd. Severočeši vedli 2:1 na sety a kdyby urvali tři body, dotáhli by se v tabulce na Beskydy a rozhodovalo by se až v posledním kole. „Tímhle zápasem jsme si to ale neprohráli. Rozhodla série porážek od listopadu do února. Tam jsme přišli o play off.“