„Chci s Ústím do play-off. Nechtěl bych skončit devátý, desátý, to neberu,“ říká o ambicích elitní extraligový nahrávač, který míval nálepku problémového hráče. „To už ale neplatí. Emoce jsem zkrotil, jsem klidnější a vstřícnější,“ ujišťuje.

Co vás přimělo k návratu do Ústí, jasně nejhoršího týmu uplynulé sezony?

Úplně jsem to neplánoval. Lvi koupili nahrávače Janoucha a mně zrušili smlouvu. Moc nabídek nebylo. Všechno řeší můj manažer. Během chvilky to bylo s Ústím dohodnuté. Jsem rád, že jdu mezi lidi, které znám.

Chtěl jste v Praze zůstat i přesto, že byste už nebyl první nahrávač týmu?

Ani mi to nebylo nabídnuto. Řekli mi, ať si hledám jiné angažmá.

Se Lvy jste přitom zažil úspěšnou sezonu…

Já jsem si to tam užil, hráli jsme docela dobrý volejbal. Škoda, že se nehrálo play-off, pomýšleli jsme na semifinále. Ale tak to bohužel je. Přesto jsem si tu sezonu užil.

Po roce jste zpátky v Ústí. Jak vzpomínáte na předchozí sezony na severu Čech?

Není to tak dávno. Bylo super, že jsme se s Ústím zvedli a zahráli si play-off. Rád bych si to teď zopakoval.

V Ústí opět navážete na úspěšnou spolupráci s Filipem Kramarem. Těšíte se?

Docela si spolu sedíme, snad to bude pokračovat ve stejných kolejích, jako dřív.

Trenér Pomr pronesl, že jste nejlepším nahrávačem v extralize. Jak vám to zní?

Je to hezké slyšet, ale neberu to tak. Snažím se dál makat a motivovat se.

Zároveň o vás řekl, že máte pověst problémového hráče. Škodí vám tahle nálepka?

Tahle nálepka už nějaký ten pátek není. Ty svoje emoce, které jsem dřív měl, jsem už zkrotil. Jsem teď mnohem klidnější a vstřícnější vůči hráčům.

Ústí se chce odpoutat ode dna a právě vy byste k tomu měl výrazně přispět. Jste připravený na roli lídra?

Je to pro mě vždycky zodpovědnost a výzva. To mám rád, nemám s tím problém.

Kam by mohly v nadcházející sezoně sahat ambice nového ústeckého týmu?

Nechci být jako ti, kteří vyhlašují, že vyhrají titul. Základ bude play-off, to je cíl. Nechtěl bych skončit devátý, desátý, to neberu.

Je play-off reálný cíl?

Když do toho zapojíme emoce, tak je to reálné. Doufám, že kluci nejsou moc skleslí. Musíme bojovat.

Nový kouč Lubomír Vašina je emotivní. Sedí vám to?

Luboše vůbec neznám, ani jsme se spolu zatím nebavili. Když ale něco nefunguje, tak jsem radši, když si trenér dupne, než kdyby mlčel.

Nezkusíte přemluvit k návratu do Ústí i bratra Víta?

Rád bych ho sem dotáhnul, je to jeden z nejlepších přihrávačů u nás. Vím, že když je na hřišti, tak budu mít přihráno a můžu si dělat co chci. Zatím nemá smlouvu. Kdyby se naskytla příležitost jít do Ústí, tak by určitě šel.