Hokejbalisté ústecké Elby zdolali v rozhodujícím třetím zápase extraligového čtvrtfinále Plzeň 4:2 a slaví postup do semifinále. Mezi nejlepší čtyři celky se Ústí nad Labem podívá po dlouhých osmi letech.

Hokejbalisté Elba DDM Ústí ilustrační | Foto: Elba DDM Ústí/Ivana Laiblová

Bývalá hokejbalová bašta, která slavila před 15 lety několik titulů v řadě, však vstoupila do zápasu katastrofálně a první třetinu prohrála 0:2. "O první přestávce se Růža prostě nas*al a zburcovali jsme kabinu," popsal bouřku po první periodě šťastný trenér Jan Fedák. "Věděli jsme, že jsme hokejbalovější, a že jsme na to celou sezónu dřeli. Kluci to naštěstí pochopili, a zbylých třicet minut už bylo v naší režii," pochvaloval si.