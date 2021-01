Úvod zápasu přitom nebyl špatný, Sluneta ovládla první čtvrtinu 18:13 a energický výkon naznačoval, že hrozba od vedení klubu padla na úrodnou půdu. Jenže od druhé čtvrtiny začal střelecký koncert hostů, kteří trefili 10 z 15 trojkových pokusů. Fantastický výkon předváděli především Kouřil (trojky 2/3) a Pekárek (trojky 4/5), co nespadlo do koše, uklízel spolehlivý pivot Bezbradica, jenž zapsal 17 bodů a 13 doskoků.

Naopak Ústečtí se střelecky trápili, z devíti vystřelených trojek jim do koše nespadla žádná! Přesto se v poločase drželi zpět o pouhé tři body, ještě po třetí desetiminutovce byl stav 58:63. V úvodních pěti minutách posledního dějství však nedokázala dát Sluneta ani bod a její ztráta tak narostla až na hrozivých 20 bodů.

Byť se v závěru domácí chytili střelou Pecky, který byl tahounem a nejlepším střelcem Ústí se 17 body, na zvrat už nezbýval čas. Ústí nepomohl ani návrat Michala Šotnara, který si připsal 11 bodů a 9 asistencí, ani nová posila Lukáš Stegbauer, jenž se ještě plně neaklimatizoval a zaznamenal 6 bodů a 5 doskoků.

"K dnešnímu zápasu jen pár bodů. Intenzita na balón, celoplošný press o dost lepší než v minulých zápasech. Nicméně fenomén dnešní doby je pick and roll, a na tom šíleně hoříme, hlavně někteří hráči. Trenéři soupeřů bohužel vědí, kde je naše slabina a snaží se toho využívat. Dnes se jim to dařilo, našli volné pozice a s vysokým procentem střely proměňovali. Olomoucko přijelo do obrany s jednoduchým záměrem, a to bylo zacpat bednu, protože se trápíme při střelbě zdálky. Bohužel jsme pokračovali ve špatné procentuelní úspěšnosti, spoustu volných střel jsme neproměnili, a všechny tyto věci resultovaly v to, že jsme nakonec prohráli," kousal další porážku trenér Ústí Antonín Pištěcký.

Lehce se nehodnotilo ani Michalu Šotnarovi. "Do zápasu jsme vstoupili s energií, na začátku zápasu i v jeho průběhu jsme si věřili. Soupeř ale trefoval spoustu trojek, což nás postupně sráželo víc a víc dolů, a bohužel teď nejsme v situaci, kdy bychom byli natolik silní, že se zvedneme. Nemůžeme se ale vymlouvat na to, že dávali těžké střely. Je to sport a my se musíme zmátořit a urvat co nejdřív alespoň jednu výhru, abychom to zlomili, protože ty hlavy jsou teď prostě dole a je to o psychice," přiznal.

To hosté měli daleko lepší náladu. "Jsme rádi za výhru v Ústí, protože to se nám v posledních letech moc nedařilo a vždycky jsme tu prohráli v prodloužení. Tentokrát si cestu domů užijeme. Na rovinu můžu říct, že jsme počítali s tím, že Ústí bude pod tlakem po zápase s Kolínem, a využili jsme toho. Gratuluji svým hráčům, ale i hráčům Ústí, protože to bylo bojovné utkání z obou stran," řekl trenér Olomoucka Predrag Benaček. "Za výhru jsme strašně šťastní a určitě si cestu domů užijeme, protože těch vítězství moc nemáme. Jde vidět, že se zvedáme, už s Opavou a Ostravou jsme měli vyhrát. Máme mladý tým, bojujeme a určitě si půjdeme pro další výhry, doplnil hostující mladík Adam Klepač.

Šanci na reparát má Sluneta už v sobotu, kdy nastoupí na palubovce Olomoucka. Ovšem aby splnila ultimátum, které dostala od vedení klubu, bude muset uspět na horké palubovce Brna, či doma zdolat nymburský kolos.

Basketbal, KNBL:

SLUNETA Ústí nad Labem - Olomoucko 70:81 (18:13 36:39 58:63)

Body domácí: Pecka 17, Šotnar 11, Autrey 10, Maděra 9, David 7, Stegbauer a Hanes po 6, Rakočevič 4

Body hosté: Pekárek 23, Váňa 21, Bezbradica 17, Kouřil 10, Feštr 5, Klepač 3, Sychra 2

Trojky: 25/5 – 29/15. Trestné hody: 12/9 – 10/6. Doskoky: 36 - 40.