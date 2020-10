„Kvóta 130 lidí je jen pro sportovce, rozhodčí a technický personál,“ ví ústecký manažer Miroslav Přikryl.

Bude to velká komplikace?

Volejbal dokážeme odehrát v maximálním omezení na 50 lidí. Budeme dodržovat nařízení a vsadíme na streamové přenosy, internet. Nemáme sice vysílací práva, ale snažíme se k nim dostat a připravit přenos.

Vám se pandemie vyhýbá, ale basketbalistům ne…

To je další komplikace. Provoz na hale Slunety je specifický. O situaci u basketbalistů jsme informovaní. Už alespoň měsíc se snažíme, aby se hráči nepotkávali na chodbách, šatnách, na palubovce. Je to dost organizačně náročné. Možnost nákazy se snažíme eliminovat, ale jak je vidět, tak se to úplně uhlídat nedá.

Už ve čtvrtek přijede Příbram, nepříjemný sok.

Ještě nevyhrála. Oni nás budou favorizovat, ale očekáváme, že přijede hodně bojovně naladěný soupeř, s kterým to není nikdy jednoduché.

A v sobotu Odolena Voda…

Oba soupeři budou kousat. Odolka doma prohrála s Karlovarskem 2:3 po velké bitvě. Už sílu ukázala. Má dobře poskládané mužstvo a podle mě bude černý kůň ligy.

Kolik bodů chcete v těchto domácích duelech uhrát?

V obou případech chceme bodovat, ale konkrétně neumím říct. Jsou to tradiční soupeři, s kterými hrajeme vyrovnaná střetnutí. Hodně by nám pomohla doléčení svalových zranění opor Kramara a Bornemana.