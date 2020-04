Redaktoři Deníku oslovili padesát sportovců, kteří pocházejí z Usteckého kraje. Jejich odpovědi najdete v infografice.

Tereza Ajdini, stolní tenistka, TJ Krupka - Třikrát denně cvičím.

Lukáš Bažant, basketbalista, SLUNETA Ústí - Cvičím, uklízím, chodím na procházky, koukám na TV.

Dominik Beneš, florbalista, Florbal Ústí - Udržuji se v kondici, posiluji, ale snažím se věnovat především i přítelkyni a také kamarádům, s nimiž hraji různé hry na odreagování, protože v sezóně na to není moc čas.

Eva Bezpalcová, házenkářka, DHK Baník Most - Každý den si musím odtrénovat tréninkový plán a ve zbytku dne jsem uklízela, ale už není co uklízet, tak se možná naučím i vařit.

Martin Bocian, florbalový trenér, Chomutov - Sezona nám bohužel skončila, takže je to spíš o odpočinku.

Dominik Dorn, hokejista, HC Slovan Louny - Cvičím, chodím běhat.

Markéta Fišerová, plavkyně, ÚAPS Ústí - Jelikož mám před přijímačkami, tak se většinu času učím, ale taky samozřejmě cvičím a čtu knížku.

Josef Flekáč, historický šermíř, Most - V současné době, kdy se nemůže moc ven a trénovat, tak opravuji historické kostýmy a věci na šerm. Nedávno jsem nechal postavit a vyprat gotický stan, takže ho budu muset naimpregnovat, postavit a nechat vyschnout.

Tomáš Franta, plavec, Chomutov - Mám momentálně suchý trénink, nedá se bohužel v současné situaci nic dělat.

Martin Gabriel, basketbalista, BK Skřivánci Ústí a trenér mládeže SLUNETA Ústí - Osobně vše možné, malování, úklid, koukání na TV. Jinak se snažím hledat pro své svěřenkyně individuální cvičení.

Lukáš Harag, fotbalový trenér, FK Podbořany - Přiznám se, že jsem propadl seriálům, ale snažím se i přečíst knihy, na které v nabité sezoně není čas.

Jan Hřích, atlet, Louny - Nelenoším a chodím do lesa se proběhnout, samozřejmě s ochranou přes obličej.

Pavel Houška, basketbalista, SLUNETA Ústí - Užívám si volno s rodinou. S manželkou si užíváme děti a snažíme se čas trávit spolu.

Vojtěch Janeček, plavání, ÚAPS Ústí - Snažím se běhat a cvičit s vlastní váhou. A hlavně se připravuji na maturitní zkoušku a přijímačky na vysokou školu.

Jakub John, judista, Judo DDM Děčín - Cvičím. Bohužel nemůžu chodit ani do tělocvičny nebo do posilovny. Ale cvičit se dá doma. Teď je dobré, zaměřit se na růst fyzičky. Techniku budu dohánět, až se situace zlepší.

Jan Karlovský, basketbalista, Slavoj Litoměřice - Hraji na Nintendu switch a trávím čas s rodinou a přítelkyní.

Kristýna Kacálková, stolní tenistka, SKST Děčín - Snažím se cvičit. Nejčastěji dělám úkoly do školy.

Roman Kliský, fotbalista, FK Novosedlice - Čtu a cvičím.

Simona Kubová, plavkyně, Chomutov - Zatím bohužel trénuji jen na suchu.

Zuzana Kučerová, basketbalistka, Chomutov - Věnuji se domácímu tréninku.

Bohumil Kudrhalt, fotbalový trenér žákyň, FK Teplice - Zařizuji si byt.

Dominik Kynzl, basketbalista, Slavoj Litoměřice - Čas věnuji škole a cvičení.

Tomáš Langhammer, triatlonista, Litvínov - Chodím krátce do práce, do oční optiky. A když jsem doma, tak ve sklepě mám cyklistický trenažér, posilovací stroj a běhátko. Štěstí přeje připraveným. Kromě sportu se dívám na ČT24.

Luboš Lžičař, fotbalový trenér, Mostecký fotbalový klub - Já v době nouze vařím, koukám se na televizi a také hrajeme fotbal a hokej.

František Mála, hokejista, Most - Bohužel, ale současnou situaci chápu a plně respektuji. Už máme po sezoně, tak spíše odpočívám.

Jiří Motl, házenkář, Lovci Lovosice – Pro mě se toho moc nemění. Pracuju střídavě na home officu a když je potřeba, tak zajedu do práce.

Eliška Němcová, atletka, ASK Děčín - Doma dělám nejvíce věci do školy, připravuji se na maturitu. Ale jinak se snažím doma posilovat a dělat imitační cvičení.

Petr Pastýřík, strongman, Most - V době nouze samozřejmě neustále trénuji a připravuji se na závody světového kalibru, protože jsem si téměř jistý, že většina závodů, na které se připravuji, se konat bude jakmile to současná situace umožní. Samozřejmě příprava je velice komplikovaná vzhledem k uzavření veškerých tréninkových prostor, ale nebyl bych to já, abych si nějakým způsobem neporadil. Dále samozřejmě svou veškerou péči věnuji přítelkyni, synovi a v neposlední řadě momentálně i práci.

Jan Peterka, fotbalista, FK Ústí nad Labem - Máme nějaký individuální plán, krom toho hodně koukám na filmy.

Olga Roučková, motorismus, Děčín - Pomáhám šít roušky. To je pro mě nadlidský úkol, protože já jsem v šití opravdu nešikovná. K mojí úplně první roušce jsem se málem přišila. Vždyť já neumím ani zašít ponožky. Kéž bych trochu šikovnosti zdědila po mamce.

Milan Seidl, fotbalista, Libouchec a Grassroots trenér mládeže - Trávení času s rodinou, pracovní administrativa z domova, tvorba tréninkových procesů a cvičení, posilování.

Kamil Sochor, házenkář a trenér, Lokomotiva Louny - Uklízím a opravuji.

Jan Strož, biker, EthicSport Cycling Team - Jelikož jsem profesionální sportovec, tak má připravený od trenéra režim na "indoor training". Jediný rozdíl je v aktuálním režimu, na který se velmi rychle muselo reagovat, jelikož se závody a vrcholy posouvají. Nicméně trénink je rozložený do celého dne. Upřímně? Je to pěkná makačka. Příprava jede na plný pecky, akorát v domácích podmínkách, kde využívám několikrát za den hlavně trenažér na kolo, který doplňuji o stabilizační cvičení. Jelikož nejsem v karanténě, tak chodím i běhat, samozřejmě s ochrannými pomůckami, dle předpisů.

David Stummer, florbalista, Florbal Ústí – Snažím se doma cvičit, hraju xbox, koukám na Netflix a vařím. Nedávno jsem poprvé v životě dělal svíčkovou.

Jaroslav Sulovský, fotbalista, FK Louny - Nejčastěji cvičím, procházka do přírody.

Ondřej Šarša, florbalista, Chomutov - Věnuji se hlavně domácímu cvičení.

Rostislav Šebek, futsalistak, Svarog FC Teplice - Koukám na televizi a na cestě jsou i knížky, takže budu číst.

Ondřej Šiška, basketbalista, BK ARMEX Děčín - Nejvíc teď pařím s bráchou Xbox (smích). Snažím se samozřejmě udržovat v kondici. Takže kolo, nebo běh nesmí v denní rutině chybět.

Veronika Šípová, házenkářka, DHK Baník Most - Máme individuální trénink, takže cvičím v rámci možností, co se dá. Například na bosu podložce nebo s medicinbalem.

Michal Šotnar, basketbalista, SLUNETA Ústí - Cvičím, čtu knihu, hraji na PC, vařím.

Michal Trávníček, hokejista, VERVA Litvínov - Vyšlo mi to přesně na dovolenou, takže nemusím trénovat. Jsem doma, doháním resty kolem baráku, učím se s dětmi.

Jan Trefný, předseda hokejového klubu, HC Slovan Louny - Nejčastěji se učím s dětmi, místo sportu zatím nejvíc sleduji TV, zejména zpravodajství na ČT a na CNN.

David Vencl, freediving, Teplice - Více cvičím, pak seriály, příroda, vaření.

Rudolf Vorlíček, krosař, BK Běkodo Teplice - Cvičení a běhání v přírodě.

Petr Voříšek, fotbalista, FK Junior Děčín - Trávím čas doma s dětmi, nebo se hrabu v garáži v motorce značky Jawa. Moc tomu nerozumím. Kluci z Jalůvčí mě říkají – běž, my ti to opravíme, nepřekážej. Já totiž neumím ani překážet.

Dominika Zachová, házenkářka, DHK Baník Most - V současné době se věnuji hlavně cvičení.

Jakub Zbroj, basketbalista, Slavoj Litoměřice - Čtu, hraji na PS4 či společenské hry.

Věra Zemanová, judistka, SK Pro Sport Teplice - Nejčastěji cvičím, vařím a chodím na procházky se psem.

Patrik Zomer, fotbalista, FK Chlumčany - V době, kdy nemůžeme hrát fotbal, jsem raději déle v práci, pokud to tam ještě jde, takže na jiné aktivity nemám vůbec čas. Jsem rád, že zkouknu něco v TV.

Eliška Žílová, basketbalistka, Chomutov - Cvičím doma a hýbu se.