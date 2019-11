„Třetí zápas v řadě hrajeme juniorský volejbal, nedodržujeme to, co si řekneme. Nejsme schopni podávat alespoň na nějaké slušné úrovni a vůbec ta kvalita našeho volejbalu není tam, kde by měla být,“ nešetřil kritikou ústecký trenér Jakub Salon a jedním dechem dodal, že jednoznačné vítězství soupeře bylo zasloužené.

Poražení vypadli z elitní osmičky a v tuto chvíli jsou mimo pozice zajišťující přímou účast v play off. Naopak. Nebezpečně se dotahují protivníci ze dna tabulky. Poslední Zlín ztrácí jen bod.

Hosté byli zklamaní. „Za výkon, který jsme tu dnes předvedli, se můžeme akorát stydět, každý bychom si měli sáhnout do svědomí, začít sami u sebe a zabrat. Pokud budeme hrát takový volejbal, jaký předvádíme, tak budeme hrát baráž nebo o 11. místo, a to nikdo z nás nechce. Stydíme se za to, co jsme dnes předvedli,“ zopakoval kapitán poražených Filip Kramar.

Teď něco pro pamětníky: Bylo to naposledy v únoru 2015, kdy se z výhry v jihomoravské metropoli radovali hráči Ústí nad Labem. Od té doby si Brňané svoji palubovku proti tomuto severočeskému soupeři střeží. Ústečtí zde v posledních sedmi zápasech nezískali ani bod.

Domácí si cenili, že neztratili dokonce ani set. „Byli jsme velmi dobře připraveni, splnili jsme téměř do detailu taktické pokyny,“ uvedl brněnský kouč Ondřej Marek a dodal: „Trošku nás zaskočil soupeř ve druhém setu, kdy prostřídali a my jsme dlouho hledali recept na to, jak se prosadit, možná jsme byli i méně důrazní.“

Třetí set už byl jednoznačný. „Ano, první a třetí set byly komplet v naší režii. Jsem moc za rád tři body, soutěž je letos nesmírně vyrovnaná,“ dodal pro portál volejbalového svazu kapitán vítězů Michal Hrazdira.

Nyní se oba soupeři utkají na scéně Českého poháru. „Z porážky se musíme poučit,“ prohlásil ústecký manažer Miroslav Přikryl s tím, že pro klub jsou nyní důležité obě soutěže.

Extraliga volejbalistů, 8. kolo:

Volejbal Brno – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:17, 25:23, 25:13)

Rozhodčí: Grabovský Zdeněk, Spáčil Lukáš. Diváků: 485.

Ústí n. L.: Parraguirre, Beer, Kramar, Januzovic, Tibitanzl, Melcher, libero: Kořínek. Střídali: Kasan, Kobolka.