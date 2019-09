Sobotní utkání Alpe-Adria Cupu po bitvě nepříliš bohaté na body pro sebe urvali hosté z Ústí nad Labem.

„Ústí dneska hrálo velice dobře. Když se to začalo lámat, tak jsme ty pozice neproměnili. Oproti přípravě jsme měli daleko méně pohybu. Dneska jsme si vyhrát nezasloužili, to si přiznejme,“ řekl po sobotním evropském utkání trenér domácích Válečníků Tomáš Grepl s tím, že si dokázali jeho svěřenci vytvořit dostatek střeleckých pozic, mnohem slabší to ale bylo s jejich proměňováním. Například z trojkové vzdálenosti vystřelili třicetkrát, ale úspěšní byli jen ze sedmi pokusů. Ze dvojek pak trefili jen každou třetí, hostující hráči byli úspěšní v téměř polovině pokusů.

„Když nám to nepadalo z dlouhé vzdálenosti, chtěli jsme hrát do vymezeného území. Bohužel když jsme se tam snažili hrát agresivně, tak fauly potrestané nebyly a v druhém ano. Je pak pro mne otázka, jakým způsobem to máme hrát,“ dodal Grepl. S výkony rozhodčích často vyjadřovali svou nespokojenost i domácí fanoušci.

Bez svého klíčového hráče Michala Šotnara, zato s nováčkem Joshem Davisem, který se k týmu připojil teprve před dvěma dny. „Davis zatím ví o našem basketu asi tolik jako moje babička, možná ještě o trochu méně. Takže to nebylo jednoduché,“ řekl ústecký kouč Antonín Pištěcký o nejčerstvější ústecké posile, pro kterou bylo utkání AAC prvním v dresu Ústí. Za 23 minut si připsal sedm bodů, tři doskoky a dvě asistence. Podle Pištěckého první letošní derby rozhodla agresivita. „Dokázali jsme se v ní vyrovnat Děčínu, sebrali jsme spoustu balónů, dali jsme téměř dvacet bodů po ztrátách soupeře. A Děčínu to tam nepadalo,“ pojmenoval příčiny výhry svých svěřenců Pištěcký.

Zvláštní příchuť mělo derby pro ústeckého Lukáše Bažanta, který v dresu Děčína strávil řadu sezón a doposud v nejsevernějším českém městě na Labi žije. Stejně jako jeho rodina.

„Moc jsem se těšil. Miluji děčínské diváky, moc to tu přirostlo k srdci. O to větší mám radost, že jsme vyhráli,“ zářil druhý nejlepší střelec sobotního utkání v dresu Slunetu Bažant. Podle jeho názoru bylo důležité, že nesklopili hlavy ani ve chvíli, kdy Děčín na konci třetí čtvrtiny odskočil po úspěšných trojkách až na osm bodů. V hledišti nechyběl ani otec Lukáše Bažanta, který fandí jako Děčíňák Válečníkům.

„Táta je většinou hodně kritický, ale možná by mne mohl malinko pochválit. Fandil v děčínském kotli jak Děčínu, tak Ústí, takže byl v takové trošku schizofrenní situaci,“ dodal s úsměvem ústecký křídelník.

Jeho ještě poměrně nedávný spoluhráč, ale v sobotu soupeř, Filip Kroutil byl jako člen poraženého týmu zklamaný. „Derby zápasy jsou vždycky vyrovnané. Dneska to pro nás má trošku hořkou příchuť,“ řeklo křídlo Děčína.

BK Armex Děčín – Sluneta Ústí nad Labem 67:74 (17:17, 34:30, 52:48)

Nejvíce bodů: Pomikálek 14, Kroutil 13, Žikla 11 – Svejcar 19, Bažant 13, Brown 10

TH: 16/21 – 13/13. Trojky: 7/30 – 5/19