„Rád bych touto akcí rozjel lepší časy pro domácí box! Rozšířil domácí základnu, zajistil podporu a zázemí sportovcům, odstartoval pravidelné živé přenosy akcí v televizi atd. Plány nesmělé a jistě se to klasicky protáhne,“ prozradil na svém Facebooku Konečný, trenér Bytyqi.

Zároveň naťukl, že by mohlo dojít i na odvetu remízového zápasu Bytyqi s Mexičankou Marií Soledad Vargasovou o světový titul v organizaci WBC v lehké minimuší váze. „Mám to v hlavě, ale zatím to není oficiální,“ řekl.

Doma v Ústí se představí i další místní rodák a Konečného svěřenec Tomáš Šálek, který naposledy prohrálv Německu bitvu o juniorský světový pás.