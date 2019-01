Ústí n. L. – Futsalisté Rapidu do 15 let zdolali na domácím turnaji regionálního přeboru Slaný 13:3, s Chomutovem ale padli 3:6. Ve 2. lize navíc přišlo o tři body jejich áčko.

Futsalisté Rapidu Ústí n/L (žlutočerní) zvítězili po bojovném výkonu nad Chotěboří 5:2. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Kvůli nedostatku hal se musel mládežnický turnaj odehrát v azylu v Teplicích, kde se Ústečtí snažili navázat na dvě výhry se stejnými soupeři z turnaje z Chomutova. „S Chomutovem jsme odehráli vyrovnaný zápas, soupeř nás ale trestal z brejků. Ve druhém zápase jsme dokázali dávat branky z nacvičených situací. Obecně to byl první turnaj, kde jsme se snažili přenášet do hry futsalové prvky, což se ale dařilo jen částečně. Obě utkání však splnila svůj účel, u této kategorie nejsou výsledky prioritou,“ hodnotil trenér Ústí Matěj Čapek.

Tomu však náladu zkazilo rozhodnutí disciplinární komise ve 2. lize, která zkontumovala zápas Rapidu s Bocou Chotěboř. V něm Ústí pracně otáčelo vývoj z 0:2 na 5:2, v zápase však neoprávněně nastoupil Radek Hrdý, jenž měl pykat za čtyři žluté karty v sezóně. "Je to naše chyba, svaz kluby o podobných věcech neinformuje, týmy si to musí hlídat samostatně. Je to pro nás poučení do budoucna," sypal si popel na hlavu Čapek. Rapidu se tak vzdálilo čelo tabulky na deset bodů, byť se zápasem k dobru.