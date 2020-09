Rozhodla první půle, kterou Brno opanovalo 5:0. Domácí předvedli drtivý nástup a už po 12 minutách vedli 4:0. „První půle od nás byla hodně špatná. Pak jsme sice srovnali krok a skoro i skóre, ale zlomil nás gól na 6:3,“ hodnotil hrající místopředseda klubu Matěj Čapek. Ústí se sice snažilo, ale legendární Dlouhý zůstal jen mezi náhradníky, naopak příležitost dostalo i nadějné mládí Rapidu. První prvoligovou trefu si připsal stále teprve sedmnáctiletý talent a juniorský reprezentant Daniel Hajaš.

„Ukazuje nám to, že jde správnou cestou, a já doufám že i to, že do budoucna bychom mohli do áčka zapracovat i další naše odchovance,“ našel alespoň nějaká pozitiva Čapek.

Rapid nyní čeká dvoutýdenní volno, pak uvítá lídra Interobal Plzeň. „Musíme pořádně potrénovat a pokusit se posílit. Kvůli koronaviru jsou ale zahraniční hráči prakticky nedostupní a možnosti výběru z českých hráčů jsou omezené.“

Futsal liga, 2. kolo:

Helas Brno – Rapid Ústí n. L. 12:5 (5:0)

Branky a nahrávky: 3. Cupák, 7. Šarközy (Svoboda), 11. Presl (Lidmila), 12. Presl (Šarközy), 17. Lidmila (Presl), 27. Macháček (vla.), 35. Cupák (Presl), 37. Snazpka, 37. Durek (Svoboda), 38. Kamenský (Lidmila), 38. Kamenský, 38. Sznapka – 24. Jelínek (Koc), 25. Ostrák (Koc), 26. Jelínek, 37. Koc, 40. Hajaš (Mach)

Rapid Ústí: Votava (Džudža) – Čapek, Ostrák, Jelínek, Sloup, Hajaš, Koc, Mach, Dlouhý, Macháček, Klier