Výhra vás odlepila ode dna tabulky, vůbec poprvé v sezóně…

Určitě je to příjemný pocit nebýt furt ten poslední (úsměv). Zároveň je to i motivace zkusit se posunout ještě o jednu příčku výš, jelikož máme ještě hratelné soupeře a odstup na desáté místo není nijak velký. Věřím, že minimálně předposlední místo udržíme, ale doufám, že bychom mohli poskočit i o ten stupínek nahoru (Rapid ztrácí na desáté Brno, které ještě přivítá doma, dva body, ale má zápas k dobru, pozn. autora).

Co rozhodlo proti Českým Budějovicím?

V konečné fázi rozhodla asi ta červená karta pro hostující tým. Neměli s sebou náhradního brankáře, takže v tomto ohledu jsme měli velkou výhodu, protože jim chytal hráč z pole. I tak jsme se ale na výhru hodně nadřeli a byl to znovu bláznivý zápas.

Načal jste ho první brankou už po 28 vteřinách. Pro vás to byla navíc premiérová trefa v nejvyšší soutěži. Jaké máte pocity?

Jsem rád, za ten gól jsem vděčný a věřím, že nebyl poslední. I když jsme pak vedli už 4:0 tak si troufnu říct, že jako první gól byl důležitý a pomohl nám se uklidnit.

Přitom vy jste toho letos moc nenahrál, mohou za to třeba manažerské povinnosti během zápasů?

To ani ne, třeba v posledním utkání jsem byl disciplinárně potrestaný kvůli čtyřem žlutým kartám.

Ale i předtím jste buď jen seděl na lavičce, nebo jste v nominaci chyběl úplně…

To bylo kvůli zdravotním problémům, dlouhodobě mě trápí achilovka. Ani teď to není úplně stoprocentní, ale vzhledem k absencím, které jsme teď měli, jsem se s trenérem dohodl, že nastoupím.

Do Slavie odešel Dominik Ostrák, navíc chybí Tomáš Jelínek, přesto jste dokázali dát sedm branek…

Myslím, že směrem dopředu nám to funguje celou sezónu docela solidně a vždy jsme schopní si šance vytvořit. Bohužel nás pořád trápí obrana, na které musíme do další sezóny výrazně zapracovat, pokud se chceme reálně ucházet o udržení v soutěži (v tomto ročníku se kvůli koronavirové pandemii nesestupuje, pozn. autora).

Tomáš Jelínek už bude příští zápas k dispozici?

Ano, dvouzápasová absence byla pouze kvůli osmi žlutým kartám, jinak je v pořádku a v příštím utkání nastoupí. To odehrajeme už ve středu 17. března na Spartě, kde jsme měli hrát až na konci měsíce, ale soupeř nás kvůli nahuštěné termínovce požádal o přeložení. V pátek pak přivítáme doma Mělník, hrát se bude od 20 hodin v Lovosicích (v hale Chemik má Rapid občasný azyl, když není volný termín v ústeckém Sportcentru Sluneta, pozn. autora).