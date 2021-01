Futsalisté Ústí nad Labem zachránili v závěru 16. kola 1. FUTSAL ligy na palubovce Liberce alespoň bod. Čtyři vteřiny před koncem srovnal na konečných 4:4 Tomáš Jelínek, Ústí bodovalo podruhé v řadě.

Futsalisté Rapidu Ústí nad Labem ilustrační. Tomáš Jelínek a Martin Gajdoš se radují z branky | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Vzhledem k průběhu zápasu je to pro nás cenný bod, ale co se výkonu týče, zas tak dobré to nebylo,“ řekl hrající místopředseda klubu Matěj Čapek. Utkání mělo podobný scénář jako domácí duel s Českou Lípou. Rapid v poločase prohrával 1:3, za domácí se prosadili i bývalí hráči ústeckého celku Tomáš Vobořil a Jiří Novotný.