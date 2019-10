Už úvodní půle patřila jasně Rapidu, žlutočerní ji vyhráli 4:0. Po změně stran dostali příležitost dokonce i juniorští hráči, brankář Džudža a také Daniel Hajaš. Hostům se sice povedly dvě korekce stavu, víc ale nezvládli.

„Jsme rádi za vítězný vstup, ale i k ideálu měl výkon daleko, na silnější týmy by to nestačilo. Soupeř přijel s mladým týmem, my měli sice převahu, ale ke spokojenosti chybělo více pohybu, přesnosti a branek,“ hodnotil předseda klubu Matěj Čapek, jenž se zapsal i mezi střelce.

Zároveň musí řešit dvě nepříjemnosti, minimálně šest týdnů bude chybět hrající kouč Martin Dlouhý, který má zlomenou klíční kost. Mimo je také Tomáš Jelínek, který je s českou reprezentací na mistrovství světa v malé kopané v Austrálii.

Futsal, 2. liga západ, 1. kolo:

Rapid Ústí n. L. – Interobal Plzeň B 7:2 (4:0)

Branky a nahrávky: 6. Sloup (Gajdoš), 7. Hrdý (Tichý), 11. Tichý (Gajdoš), 19. Gajdoš (Sedláček), 25. Chrudimský (Sedláček), 30. Tichý, 39. Čapek – 24. Shklyarskyy (Voves), 36. Kutlák.

Rozhodčí: Lasch, Cichra. ŽK: 1:0. Diváci: 142.

Rapid Ústí: Votava (30. Džudža) – Čapek, Hrdý, Sloup, Klier – Gajdoš, Tichý- Sedláček, Chrudimský, Hajaš