Ústecký celek se dostal v úvodu do dvoubrankového vedení, ovšem Slavia v poslední pětiminutovce první půle výsledek otočila díky Vaktorovi, Sitovi a Joštovi. Po změně stran to ale byli opět Ústečtí, kdo tahal za delší konec. Díky dvěma slepeným brankám Tomáše Jelínka a následné trefě Rozbouda získali svěřenci Martina Dlouhého opět dvougólový náskok, ani ten však neudrželi. Branku naděje vstřelil Ševčík, jemuž asistoval bývalý hráč Rapidu Dominik Ostrák, v téže minutě pak srovnal Radim Záruba.

Přesto je druhá letošní remíza s celkem, který se řadí do elitní čtyřky, pro Rapid velice cenná, byť s poslední příčky ho neodlepila. „Na Slavii jsme jeli s velkým respektem ke kvalitám soupeře, ale také s cílem mu co nejvíce znepříjemnit roli favorita a pokusit se o další překvapivý zisk bodů jako v prvním vzájemném zápase," hodnotil hrající místopředseda ústeckého celku Matěj Čapek. "To se nakonec povedlo a nemusel z toho být jediný bod, ale i za ten jsme vděční. Chtěl bych všem hráčům poděkovat za to, jak zodpovědně k utkání přistoupili a jak pracovali v průběhu celého utkání pro tým. Přál bych si, abychom na tento výkon navázali v Brně, i když bez několika vykartovaných hráčů," dodal.

Nad dalším průběhem 1. ligy však visí otazník, neboť kvůli dalšímu zpřísnění vládních opatření hrozí, že pokračovat budou moci pouze soutěže, v nichž jsou hráči testováni pomocí PCR testů, což ve futsalu, kde se používá metoda antigenní, neplatí. O dalším osudu 1. FUTSAL ligy se nejspíš rozhodne až po reprezentační přestávce, která je na programu v příštím týdnu. Pokud se bude pokračovat, zavítá Rapid 7. března na palubovku Žabinských vlků Brno, kteří jsou spolu s Českou Lípou jen o bod před ústeckým klubem.

Futsal, 1. FUTSAL liga, 19. kolo:

SK Slavia Praha – FC Rapid Ústí nad Labem 5:5 (3:2)

Branky a nahrávky: 15. Vaktor (Sláma), 17. Sita (Jošt), 20. Jošt (Záruba), 32. Ševčík (Ostrák), 32. Záruba (Sita) – 2. Tichý (Jelínek), 5. Zajíček (Čapek), 21. Jelínek (Tichý), 22. Jelínek (Tichý), 23. Rozboud

Rozhodčí: Matyš - Lafek. ŽK: 2:3.

SK Slavia Praha: Vondráček – Záruba, Homola (C), Jošt, Sita – Vaktor, Sláma, Ševčík, Ostrák – Flachs, Leovski, Hruška. Trenér: David Filinger

Rapid Ústí nad Labem: Džudža – Macháček, Jelínek (C), Tichý, Výborný – Rozboud, Zajíček, Čapek, Zápotocký Ji. – Hajaš, Zápotocký Ja. Trenér: Martin Dlouhý.