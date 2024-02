Futsalisté Rapidu prohráli v 17. kole 1. FUTSAL ligy s Kadaní 1:2. Vítězný gól soupeře obstaral půl minuty před koncem zápasu bývalý hráč a trenér ústeckého celku David Filinger.

Rapid Ústí - International Futsal Club Kadaň | Video: Deník/Daniel Brzák

Kadaňští tak dokonale vrátili svému soupeři podzimní měření sil, v němž Rapid zvrátil zdánlivě ztracené střetnutí (z 2:6 na 7:6). Výhru na svou stranu tehdy strhl celek z krajské metropole výhradně díky risku bez brankáře, stejná herní situace se tentokrát za stavu 1:1 vyplatila Kadani.

"Potřebovali jsme strašně moc vyhrát, bylo to vyrovnané utkání," líčil v hodnocení autor vítězné branky David Filinger, jehož tečovaná rána 33 sekund před koncem rozhodla o třech bodech pro jeho tým. "Padlo mi to tam se štěstím, za to jsem samozřejmě velice rád, protože máme tři důležité body. Měli jsme větší šance než Ústí a myslím si, že jsme měli o poločase vést tři nula a bylo by po zápase. Ale Ústí má kvalitní tým s kvalitními nadějemi pro budoucnost futsalu," smekl mimo jiné před koncepční prací Rapidu.

"Duel to byl velice vyrovnaný, první půli jsme sice prohráli o branku, ale měli jsme tam tři, čtyři naprosté loženky a mohli jsme klidně i vést," líčila poslední posila Rapidu a bývalý reprezentant Jiří Novotný. "Po přestávce jsme zaslouženě vyrovnali. Očekávali jsme, že Kadaň půjde do powerplay a bude chtít vyhrát. Čtyři a půl minuty jsme to vydrželi, ale na konci už nám ubývaly síly a oni to tam dotlačili tečovanou střelou," povzdechl si.

"Mrzí mě neproměňování šancí, na které jsme doplatili. Čtyřikrát jsme netrefili prázdnou branku, měli jsme tam i jednu tyčku. Zápas jsme měli rozhodnout my a ne Kadaň," litoval také ústecký kouč Martin Dlouhý. "Měli jsme spoustu vyložených šancí, které jsme neproměnili, a to rozhodlo utkání. Určitě jsme si nezasloužili prohrát, ale bohužel dnes bylo štěstí na domácí straně," souhlasil brankář Ústí Jan Grümann.

Rapid tak sice nevyužil šance prokousat se mezi nejlepší osmičku, ovšem důležitá střetnutí ho teprve čekají. Už v pátek hostí Severočeši od 20.30 na domácí palubovce Olomouc. V případě výhry se od svého soupeře odpoutají šest kol před koncem na 12 bodů, což by je výrazně přiblížilo k záchraně.

Vrchol nabitého víkendu pak přijde v neděli v Pardubicích, kde odehraje kategorie U19 Final four o titul juniorského mistra republiky.