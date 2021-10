Můžete už odhadnout, jak kvalitní soutěž to třeba v porovnání s nizozemskou, belgickou soutěží je?

Nizozemská liga je o dvou, maximálně třech týmech, které jsou plně profesionální a působí v evropských pohárech. Zbylé týmy jsou spíše poloprofesionální a výsledky zápasů jsou víceméně předem jasné. Belgie se naopak velmi podobá české extralize, protože až na pár výjimek, je málokdy jednoznačný favorit zápasu. Každopádně je to pro mě ještě trochu brzo, abych porovnával kvalitu jednotlivých soutěží, ale už teď je mi jasné, že jsem se dostal do skvělé soutěže.

V prvním zápase se vám dařilo, byl jste nejvíce bodující hráč, jak premiéru hodnotíte?

Byl to skutečně perfektní vstup do sezóny, navíc před domácími fanoušky, kteří vytvořili super atmosféru, moc jsem si to užil. Teď zpátky na zem, protože nás v následujících čtrnácti dnech čekali těžcí soupeři a zápasy se nám nepovedly podle představ.

Jak si zvykáte v novém prostředí, jak vás přijal tým a není třeba problém v jazykové bariéře?

Musím přiznat, že to na začátku nebylo vůbec snadné, byl jsem tady dlouho jediný cizinec a musel jsem si zvyknout na fakt, že náš trenér nemluví anglicky. Naštěstí mi kluci z týmu hodně pomohli a myslím, že jsme si s trenérem našli cestu, jak spolu komunikovat i beze slov. Dostal jsem do týmového rytmu, který mě moc baví a vyhovuje mi. Spoluhráči mi samozřejmě ukázali, kde se nejlépe najíst nebo kam vzít rodinu, když za mnou přijedou a už jsem schopen tady fungovat naprosto samostatně.

Myslím, že vás přivezl otec, teď jste tady sám?

Ano přivezl mě táta a na začátku tady se mnou pár dní zůstal, je bývalý profesionální hráč, tak se pochopitelně byl podívat na tréninku i přípravném turnaji. Momentálně jsem tady sice sám, ale už se na mě přijela podívat i moje přítelkyně a můj bratr. Už jsme hráli i zápas s Kladnem, na který se přijeli podívat moje maminka a strejda (otec Gijse). Na zápas se těšila celá naše rodina.

Hrál jste beach, budete se k němu ještě vracet, nebo už se soustředíte jen na šestkový volejbal?

Každé léto se snažím udržovat v co nejlepší kondici, ať už na písku nebo v hale. Můj hlavní cíl je vždy zůstat co nejdéle s národním týmem, ale pokud vypadnu z nominace, okamžitě se přesouvám a hraji celé léto beach. Můj beachvolejbalový parťák hraje za Draisma Dynamo Apeldoorn, kde jsem také hrál a mám tam každé léto dveře otevřené. Je super mít možnost se připojit k mým bývalým spoluhráčům a celé léto s nimi trénovat na písku i v hale..Oba sporty mě moc baví a jsem rád, že to mohu takto kombinovat.

Jste technický hráč, pomohl vám beach nějak i směrem k šestkovému volejbalu?

Ve skutečnosti jsem začal svoji volejbalovou cestu na písku a až do 15 jsem se nemusel rozhodovat, který sport chci preferovat, poté jsem dostal nabídky z obou reprezentačních družstev a tehdy jsem se rozhodl pro šestkový volejbal. Bylo o pro mě těžké rozhodnutí, ale v právě v „šestkách“ jsem viděl vetší potenciál. Jak jsem zmínil v předchozí otázce, beachvolejbal mám moc rád a jsem vděčný, že si ho stále mohu v létě zahrát.

Jak se těšíte na účast v evropském poháru?

Moc. Bude to moje třetí účast, ale poprvé za zahraniční tým. Vždy to byla skvělá zkušenost a vím, že nás čekají dobré zápasy. Myslím, že bude sranda střídat míče, protože česká soutěž se hraje s Galou a CEV Cup s Mikasou, tak snad se s tím nějak popereme.

Máte nějakého soupeře, proti kterému byste si v Challenge cupu rád zahrál?

Samozřejmě bych si zahrál proti svému bývalému klubu, ale zároveň bych rád s volejbalem procestoval evropské země, které jsem neměl tu možnost navštívit a podívat se na co nejvíce míst. Teoreticky bychom mohli narazit i na tom tým z Italské série A1 a takové zápasy jsou zážitek na celý život.

S jakými ambicemi vstupujete do nové sezony?

Tou hlavní ambicí celého týmu je zajištění účasti v play-off, k tomu vše směřujeme. Já osobně se chci neustále posouvat jako hráč ve všech herních činnostech, počínaje obranou v poli, přes útok i servis. Cítím, že se tady mohu posunout jako volejbalista hodně dopředu a i proto jsem rád, že jsem si vybral Ústí.

Dokážete si představit, že v Ústí setrváte déle než jednu sezonu?

Abych řekl pravdu, tak mám pocit, že jsem před pár týdny přijel a ono už tomu jsou tři měsíce. Právě nám začala sezóna a zatím přemýšlím jen nad tím, jak udělat co nejlepší výsledek. Ničemu se nebráním a v Ústí se mi libí, tak se nechám asi překvapit.

Jaké jsou do budoucna vaše volejbalové, kariérní, sny?

Ten největší sen se zahrát si nejvyšší italskou ligu A1, která je momentálně to nejlepší, co světový volejbal nabízí, ale zmínil jsem to již dříve, chtěl bych se podívat s volejbalem po celé Evropě a užít si bohatou volejbalovou kariéru.