"Jde o nový projekt, nyní je v polovině a nakolik bude povedený, to si řekneme na skončení prvního ročníku," řekl v pátek v poledne prezident České boxerské asociace Svatopluk Žáček.

Nová extraliga, které se zúčastní dva české a dva slovenské kluby, vznikla v letošním roce. Tento projekt si klade za cíl zviditelnit olympijský box, vrátit mu prestiž a podporovat jeho sportovce. Jedná se o upgrade extraligy, která má dlouholetou tradici, v posledních deseti letech ale bohužel silně upadala.

"Sportovní diváky chceme seznámit s nejlepšími boxery současnosti a pořádat atraktivní zápasy, které prohloubí zájem široké veřejnosti o box jako takový. Už v její první polovině se odehrály dobré výkony, ale byly málo vidět. Když sleduji v okolí jiné sporty, třeba MMA, jak to jede, tak chci, aby do podvědomí vešel i olympijský box, kde ten sport je leckdy ještě lepší. Mrzelo mě to, že trošku zaostáváme," uvedl Táborský.

V ústeckém Domě kultury se představí refrešovaná Česko - Slovenská extraliga, nesoucí název Tipsport Real Boxing Cup.Zdroj: archiv

Ten chce najít atraktivní formu, jak lidi zaujmout, a jak by je RBC extraliga mohla bavit. Hodná představovat zajímavé příběhy boxerů, ukázat je jako osobnosti. "Nejsem markeťák, vše se učím za pochodu, ale vznikl nový projekt, který by mohl být funkční. Chceme nalákat na story, třeba jak se borec z Afriky dokázal ukázat ve středoevropské soutěži. V extralize, potažmo v jednotlivých městech - tedy Praze, Ústí nad Labem, Dubnici nad Vahom a Nitře - se v určitých váhách konají dva dvoudenní turnaje. V sobotu se od pěti hodin boxuje 14 zápasů, vítězové jdou do finále, které je v neděli od 14 hodin. K vidění budou i zápasy o třetí místa," vysvětlil šéf klání, mimo jiné moderátor letošní ústecké Grand Prix.

Nyní je extraliga v polovině, tu druhou zahájí v sobotu na severu Čech v Ústí nad Labem. Nitra má po polovině soutěže 152 bodů, Praha 106, Ústí nad Labem 95 a Dubnica nad Vahom 61. "Oslovili jsme boxerskou komunitu a teď chceme upoutat i širší publikum. V sobotu budeme pokračovat v Ústí nad Labem a naváže na to Turnaj olympijských nadějí, protože budou postavené ringy a ekonomicky to bude výhodné," řekl Táborský.

Už v pátek začíná v ústeckém Domě kultury Turnaj olympijských nadějí, kterého se vedle českých talentů zúčastní rovněž borci ze Slovinska, Maďarska, Lotyšska a Slovenska. "Mladí se mohou ukázat a zároveň je to pro ně prověrka před mistrovstvím Evropy," uvedl Žáček s tím, že semifinále budou v sobotu od 11 hodin, finálový blok začne v neděli v deset dopoledne.

Nová tvář extraligy

Extraliga se bude pořádat stylem sezónní roční soutěže a poběží vždy od ledna do prosince. Účastnit se jí budou 4 týmy. Pražský Box Club BigBoard, SKP Ústí nad Labem, BOX CLUB Stavbár Nitra, Team Dubnica. Každý tým ve svém městě uspořádá dvě kola, kterých se budou účastnit všechny týmy. Boxovat se bude turnajovým systémem dva dny po sobě jdoucí – vždy v sobotu a neděli.

V každém kole v konkrétním městě se vystřídají váhy mužů. V kole A budou boxovat váhy do 60 kg, 67 kg, 71 kg, 80 kg a 92 kg, v kole B váhy do 63,5 kg, 69 kg, 75 kg, 86 kg a +92 kg. V každém kole se turnaje také zúčastní dvě váhy žen, které zvolí pořádající tým. Vybírat se bude mezi váhami do 52 kg, 55 kg, 60 kg a 65 kg.

Body za umístění v turnaji se připisují do celkového počtu bodů týmu v sezónní soutěži a zároveň každému sportovci do celkového žebříčku i žebříčku ve váhové kategorii RFC.

1.místo — 7 bodů

2.místo — 5 bodů

3.místo — 3 body

4.místo — 1 bod

Výhra před limitem /+2 body

Tyto body se započítávají pouze do žebříčků jednotlivých boxerů, nepřipočítávají se do bodů soutěže družstev.

