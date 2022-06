„Chystá se toho k vidění tolik, že ani nevíme, co všechno budeme muset vyškrtat a jak pořadí zápasů sestavíme. Chceme, aby ten galavečer lidi bavil, měl spád,“ uvedl za stáj Tohle je box bývalý světový šamión, nyní promotér a trenér Lukáš Konečný.

O titul v nové váhové kategorii Bridgerweight (do 101.6 kg), která je zatím uznávána jen organizací WBC, se utkají plzeňští boxeři a dlouholetí rivalové: Pavel Šour s Václavem Pejsarem. Bude to již jejich třetí střetnutí – v předchozích dokázal vždy zvítězit Pavel Šour, ale Václav Pejsar si je dobře vědom svých minulých taktických chyb a do třetice je nehodlá opakovat.

„Váhová výhoda bude na straně Šoura, který klasicky startuje pouze v supertíze. Naopak Pejsar po poslední prohře s Šourem přestoupil o váhu níže, do křížové váhy. Oba zápasníci, stejně jako i boxeři ve zbylých titulových bitvách večera, vědí o svém zápasu s velkým předstihem a jsou velmi dobře připraveni,“ konstatoval Konečný.

V polotěžké váze bude titul mistra obhajovat slovenský boxer Jozef Jurko. Vybojoval ho velmi těsně nad brněnským Michalem Rybou v březnu. Uzmout se mu ho pokusí pardubický boxer Ondřej Budera, jenž si rozhodně věří.

Pro ústecké publikum bude největším tahákem třetí střetnutí mezi šampionem střední váhy Tomášem Bezvodou a domácím Viktorem Agateljanem. Zatím mají společné skóre 1:1 a v jejich třetím titulovém souboji se tedy rozhodne o “právoplatném“ držiteli pásu šampiona! Oba boxeři věří ve svoji výhru – jak to dopadne se ukáže v ringu. „Mám motivaci jako hrom a jsem skvěle připraven,“ řekl Agateljan. „Já boxuju v cizině, tam jsou těžší zápasy, což se tady potvrdí a vyhraju,“ uvedl Bezvoda.

Tyto tři desetikolové souboje, které velmi pravděpodobně budou rozhodnuty až na body po deseti odboxovaných kolech,n ejsou jediným highlightem večera – dalším je exhibiční duel na tři kola po 3 minutách, ve kterém se utkají domácí Michal Řehák se Stanislavem Eschnerem.

I zde půjde do jisté míry o odvetu – oba se totiž na stejném místě střetli téměř před třemi lety – tehdy jako první na našem území absolvovali duel v boxu bez rukavic „bare knuckle boxing“ a z bodového vítězství se nakonec radoval domácí Řehák. Eschner mu ale má co vracet a chce ukázat, že právě on je lepším boxerem. „Od doby covidu piluji boxerskou techniku a zápas tak rozhodně nemá předem jasného vítěze,“ vzkázal Řehák.

Šestikolový duel čeká na nejnadějnějšího boxera Slovenska Roberta Rácze. Ten se utká se slovinským Aljažem Venkem, který naposledy v březnu velmi potrápil nadějného Miloše Beránka. Od té doby ale Venko dokázal již dvakrát vyhrát.

Tvrdé střetnutí v supertíze nabízí duel zahraničních boxerů: dánský Kem Ljunquist, s bilancí 13 výher, narazí v osmikolové bitvě na polského Jacka Piatka s bilancí 11 výher a pouze dvou porážek.