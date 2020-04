Přesto nezvyklý „koronavirový klid“ končí, v ringu začne být brzo rušno. Vedení české asociace bude řešit předčasné ukončení extraligy, reprezentanti se začali připravovat v tělocvičně profesionálního mistra světa Lukáše Konečného.

„Budou ve skupinkách, spárovat mohou pouze borci, kteří žijí v jedné domácnosti. Ten případ bratrů tady taky máme,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník Svatopluk Žáček, prezident České boxerské asociace a mimo jiné bývalý kouč Konečného, kterého dříve dovedl ke dvěma bronzům na světových šampionátech.

Reprezentanti začnou ve skupinkách?

Je to trošku krok dopředu, společný trénink s koučem je něco jiného než pouze běhání a individuální příprava. Až na výjimky není možný kontakt, což je u boxu, jako kontaktního sportu, trochu o ničem. Ale rozestupy a nařízení musíme respektovat.

Jak je na tom asi největší česká naděje posledních let Zdeněk Chládek?

Po operaci ramene začal s přípravou. Zatím se chystá doma a v Praze, ale výhledově chceme dělat týdenní společné kempy, na kterých by měl být i Zdeněk. Platí to, že by rád zkusil příští rok posunuté olympijské hry v Tokiu. To je jeho dlouhodobý cíl.

Nyní národní tým žádný vrchol tedy nemá?

Ne, do konce prázdnin evropská asociace vše zrušila. Na druhou stranu vidíme, jak se situace rychle mění a opatření se rozvolňují. Může se stát, že to bude jinak…

Jak to bude s olympijskými kvalifikacemi?

Musíme počkat. Podle všeho by měly navazovat na ty, které se už rozjely. No ale nevím, s roční pauzou mohou nastat změny. Někdo třeba skončí, přejde do jiné váhy. Je to otázka jednání. V první polovině příštího roku bude o olympijském postupovém klíči jasno.

V posledních týdnech se hodně spekuluje o návratu helem v kategorii mužů…

Teď jsem to taky zrovna četl, argumentuje se tím, že je dost zranění. Není to přitom tak dlouho, co se helmy zrušily a říkalo se, že stejně tolik nechrání… A teď zase změna? Jedna se tedy o mužskou kategorii.

Jaký je váš názor?

Bez helem je box atraktivnější, na druhou stranu je ale i fakt, že ta zranění přibyla. Není to jednoduchá otázka…

V minulých dnech jste oznámili, že se ruší tradiční ústecká Velká cena…

Mrzí nás to, 51. ročník bude teprve druhým v historii, který se nebude konat. A jednou se boxovalo v Praze.

Bylo to ohledně Grand Prix těžké rozhodování?

Kvůli pandemii to ani jinak nešlo, všichni víme, jaká ta situace je. Myslím, že jsme udělali dobře, neuvažovali jsme ani o náhradním původně červnovém termínu. Určitě by byl problém, kdo by vůbec přijel. Z úřadu i magistrátu by finance byly krácené, těžké by bylo oslovit v této době i sponzory. Potíže by byly i po této stránce.

A poslední věc – jak to vypadá s extraligou?

Sezonu jsme ukončili a příští týden budeme na jednání řešit, co a jak dál. Já osobně bych mistra nevyhlašoval, protože těch uskutečněných zápasů bylo opravdu málo.