Ústečtí volejbalisté domácí zápas 8. extraligového kola proti Brnu nezvládli a podlehli 0:3 (-22, -17, -20). Prvně v sezoně před vlastním publikem nebodovali. Nepomohla ani posila "last minute".

Manažer extraligových ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl realizoval, co už naznačil. Z Izraele se mu podařilo vykoupit talentovaného 206 cm vysokého blokaře Ronalda Martinéze. Ten má za sebou angažmá v Argentině a Portugalsku.

Letošní sezonu začal v Izraeli, ale ani on porážku neodvrátil…

„Dnešní zápas bych nechal bez komentáře. Nerad bych střílel sám do sebe a celkově do vlastních řad,“ řekl kapitán Jiří Kořínek.

„První domácí porážka bez bodu. S výkonem můžu dnes být jenom nespokojený. Věřím, že se z toho do dalšího zápasu oklepeme a vrátíme se zpět k naší bojovné a odvážné hře, která nás zdobila,“ řekl Ondřej Žaba, trenér SKV Ústí nad Labem.

Ústecká parta „příbramskou ztrátu“ z minulého týdne nedohnala. Její zklamání bylo v kontrastu s radostí hostujícího Brna. „Myslím si, že obě družstva si byla plně vědoma, o co se hraje, takže to bylo dost nervózní utkání. My jsme byli odvážnější a pak i výrazně lepší na útoku,“ uvedl brněnský trenér Ondřej Marek.

„Bylo vidět, že to Ústí moc nesedlo a my jsme toho využili. Až na první set jsme podali dobrý výkon,“ dodal brněnský kapitán David Janků.

Extraliga mužů, 8. kolo:

SKV Ústí nad Labem – Volejbal Brno 0:3 (22:25, 17:25, 20:25)

Rozhodčí: Matěj Dmejchal, Dušan Rychlík. Diváků: 540

Ústí: Ivan Pliasetskyi, Martin Fišer, Navreet Singh Suhan, Ivo Hulpach, Matouš Lank, Ronald Martinez, Libero Jiří Kořínek a Radek Martinák Střídali: Olson Levi Peterson, Tomáš Hendrich, Marek Beer.

Brno: Reece Philip Dixon, David Janků, Jakub Janečka, Daniel Thiessen, Patrick Ross, Grant Marocchi, libero Martin Kop Střídali: Jaromír Novák, Jiří Jehlička, Tomáš Bukáček.