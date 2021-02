Ústecký celek totiž zatím v I. lize nenašel přemožitele a v tabulce hájí druhé místo s tříbodovým odstupem, ovšem dvěma zápasy k dobru, na Karlovy Vary. Poslední přestupní den v českém florbale tak v polovině února proběhlo hned několik přesunů.

Pokud by se I. liga rozběhla, Florbal Ústí posílí šest hráčů z nejvyšší soutěže. Na střídavé hostování jsou jimi liberečtí Martin Čermák a Šimon Stránský. Na střídavý start do konce sezóny přichází čtveřice Patrik Šebek, Jan Dobisík, Jakub Buršík a Matyáš Krebner, všichni patří pražským Bohemians. "Střídavé hostování je forma, kterou mohou uplatňovat junioři. Trvá maximálně 105 dnů a funguje pouze do konce základní části. V tu chvíli může hráč nastupovat libovolně za oba týmy," upřesnil manažer Florbal Ústí David Stummer. "Střídavý start je uplatňován v prvních třech letech kariéry mezi muži. Týká se pouze celostátních soutěží, mezi nimiž nesmí být více než jednopatrový rozestup," doplnil. Z definice je tak jasné, že liberecká dvojice mladíků vypomůže ústeckému celku maximálně do konce základní části.

KVŮLI HERNÍMU VYTÍŽENÍ ODCHÁZÍ MUŽI I ŽENY

V době, kdy světem hýbe pandemie koronaviru, posílá řada oddílů ze zastavených soutěží své nejlepší hráče výš, kvůli zápasovému vytížení. Stejné to je i u ústeckých florbalistů.

V minulých dnech už byl oznámen odchod Dominika Beneše do pražské Sparty, jemuž však vedení okamžitě vyřídil střídavé starty zpět do klubu, který ho vychoval. Beneš by tak mohl Ústí v případě restartu I. ligy pomoci.

Do pražských Bohemians odchází na hostování do května Ondřej Kawulok, do konce sezóny bude na Kladně působit Josef Novák. "V prvním případě je důvodem větší herní vytížení před juniorským mistrovstvím světa, které se koná na přelomu dubna a května, a kde je Ondra Kawulok v širší nominaci. Zápasy v nejvyšší soutěži by mu mohly pomoci dostat se do závěrečného výběru," řekl Stummer. U Josefa Nováka jde čistě o dohodu mezi kluby a hráčem. Z hostování u extraligových Black Angels se vrací brankář Marek Netopilík.

Kvůli hernímu vytížení odchází do nejvyšší ženské soutěže také čtveřice žen. Klára Mečířová a Kateřina Kočová přestupují do Mladé Boleslavi, Kočová má vyřízené střídavé starty zpět na sever Čech. Klára Jasanová a Eliška Janurová míří do Start98 Kunratice. Jasanovou čeká hostování do konce sezóny, Janurovou pustil klub na trvalý přestup, avšak se střídavými starty zpět do Ústí nad Labem.

REKAPITULACE PŘESUNŮ VE FLORBAL ÚSTÍ:

PŘÍCHODY:

Martin Čermák – Střídavé hostování do konce základní části z FBC Liberec do Florbal Ústí.

Šimon Stránský - Střídavé hostování do konce základní části z FBC Liberec do Florbal Ústí.

Patrik Šebek – Střídavý start do konce sezony z FBŠ Bohemians do Florbal Ústí.

Jan Dobisík - Střídavý start do konce sezony z FBŠ Bohemians do Florbal Ústí.

Jakub Buršík - Střídavý start do konce sezony z FBŠ Bohemians do Florbal Ústí.

Matyáš Krebner - Střídavý start do konce sezony z FBŠ Bohemians do Florbal Ústí.



ODCHODY:

Josef Novák – Hostování do konce sezony do Kanonýrů Kladno.

Dominik Beneš – Přestup do AC Sparta Praha a následné střídavé starty do Florbalu Ústí (v případě restartu sezony).

Ondřej Kawulok – Hostování do MS juniorů v týmu FBŠ Bohemians. Po MSJ návrat do Florbalu Ústí.

Marek Netopilík – Předčasné ukončení hostování v Black Angels návrat do Florbal Ústí.

Klára Mečířová – Přestup do Florbalová akademie MB.

Kateřina Kočová – Přestup do Florbalová akademie MB a následné střídavé starty do Florbalu Ústí (v případě restartu sezony).

Klára Jasanová – Hostování do konce sezony do týmu Start98 Kunratice.

Eliška Janurová - Přestup do Start98 Kunratice a následné střídavé starty do Florbalu Ústí (v případě restartu sezony)