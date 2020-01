„Nemyslím si, že tohle byl duch Dakaru, při kterém tento slavný závod vznikal,“ posteskla si "Ollie" Roučková.

Dakar 2020 je za námi. Jaký podle vás byl?

Jsem docela zklamaná, pořadatelé z duchu Dakaru udělali rychlostní WRC závody. Hodně etap bylo jen o tom, kdo víc drží plyn a jestli náhodou nepíchne třeba kolo. Což je podle mě škoda.

Co říkáte na české posádky. Překvapil vás někdo?

Česká ekipa si vedla výborně. Všichni kluci se s tím poprali parádně a u autařů bylo skvělé, jak si navzájem pomáhají. Například Martin Prokop. Nejen, že si půjčil součástky do motoru, ale půjčil si i mechaniky. Největším překvapením je za mě Martin Michek z Orion Moto Racing teamu, který byl nejlepším českým jezdcem a třetí v nováčcích.

Bohužel na letošním Dakaru zahynuli hned dva motorkáři - Paulo Goncalves a Edwin Straver.

To jsou velmi smutné zprávy, moc mě to zasáhlo. Jezdci z Dakaru se znají, zase tak moc nás není. Rozhodně to není nic příjemného.

Někteří závodníci si stěžovali na malé duny a hodně kamenů.

Zklamalo mě to. Jak jsem již psala, přišlo mě to jako WRC závody. Nemyslím si, že tohle byl duch Dakaru při kterém tento slavný závod vznikal.

Myslíte si, že Saudská Arábie může nabídnout v dalších letech lepší Dakar?

Doufejme, že ano.

Co zásadního vám utkvělo v paměti z letošního ročníku?

Ať tu letošní Dakar jen nehaním, tak se mi líbila panoramata. Nádherné pohledy a výsledky českých posádek.

Měla jste nějaké zprávy přímo z Arábie?

Informace jsme dostávali od Orion Moto racing teamu. Hlavně od mechanika Tomáše Kubieny, který si i letos vyžral kalich smůly.

Stále vás mrzí, že jste se letošního Dakaru nemohla zúčastnit?

Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu jedeme dál. Mám před sebou kompletní sezonu v Mistrovství Evropy a světa. Takže spíš než co bylo, musím teď koukat dopředu a vrátit se zpět do popředí tabulek.