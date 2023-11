Zkušený univerzál dodával svým klidem i za velice nepříznivého stavu jistotu na sálovky svým spoluhráčům, na některé jeho asistence a přehled byla radost pohledět. Tu přiťukl v rychlém brejku patičkou míč na první branku Žežulkovi, tam zase našel stejného hráče geniálním lobem a ten minutu před koncem vyrovnal.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Kadaňští se k němu několikrát stahovali i ve vícero hráčích, to ale dokázal trestat přesným uvolňováním svých spoluhráčů. Největší majstrštyk si pak schoval doslova na poslední sekundy, kdy tak dlouho držel míč u vlastní branky, až se ho protihráči vydali napadat. V tu chvíli přišel přesný pas přes celé hřiště, po němž vyhrál hlavičkový souboj Ondřej Žežulka, míč spadl před Jaroslava Zápotockého a ten po dokonalém obratu rozpoutal v hledišti peklo, které málem zbořilo halu na Slunetě.

Před tou přihrávkou jste si ještě kontroloval, kolik zbývá času. Opravdu jste to zamýšlel přesně takhle?

Čekal jsem na poslední vteřiny aby už soupeř neměl šanci s tím něco udělat. Viděl jsem tam Žéžu, který je fotbalista, je vysoký, umí ty souboje, takže jsem se snažil ho najít. Naštěstí se to odrazilo k nám a oni už neměli čas na reakci. (úsměv)

Tři minuty před koncem jste vlil domácím krev do žil brankou na 5:6 z velké vzdálenosti střelou k tyči. To byl také záměr?

Byl to záměr, ale měl jsem štěstí, protože obránci přede mnou se najednou zatáhli. Udělali tři čtyři kroky zpět, takže jsem si to převalil dopředu a zkusil to propálit. A vyšlo to.

Byl to neskutečný obrat, co o něm podle vás rozhodlo?

Řekl bych, že naše srdíčko. Zápas jsme nezačali vůbec dobře, naší čtyřku jsem absolutně nepoznával, určitě umíme hrát o dost lépe. Vůli a srdcem jsme to ale nakonec zvládli. Ve druhé půlce jsme trochu přepnuli, zkusili jsme powerplay, Brazilci to nebránili moc dobře, byli celkem vylezlí, takže jsme si je natáhli a dokázali se tam dostat.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Doma jste tak po dvou zápasech nadále stoprocentní, ačkoliv oba protivníci byli velice kvalitní. Čím je Sluneta tak kouzelná?

To rozhodně, troufám si říct, že Mělník i Kadaň jsou týmy do play-off. Myslím, že nám tu vyhovuje povrch, protože míč tu dobře jezdí, navíc je to velká hala a jelikož máme mladé a pohyblivé hráče, tak nám to svědčí.