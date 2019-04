Hokejbalová Elba znovu nepřešla přes čtvrtfinále extraligy. Přesto se dá letošní sezóna považovat za úspěšnou, neboť tým v létě opustilo několik opor. Mladému kolektivu pak scházel i lídr Lukáš Soukup, jenž bojoval se zraněním. „Pro mladé hráče je tato sezóna odrazovým můstkem,“ hodnotil.

V létě proběhlo několik změn, skončilo pár zkušených opor, dá se tedy brát play-off, které nakonec bylo primárním cílem, jako úspěch? Jaký punc bude mít tato sezona?

Hlavní cíl, kterým bylo play-off, se povedl splnit. Chtěl bych poděkovat klukům za to, jak to zvládli. Já v tu dobu pomoci nemohl, protože jsem byl zraněný, ale oni porazili doma Hradec v zápase, kde se to lámalo. Pak jsme vyhráli i v posledním zápase základní části na Kladně, čímž jsme si zajistili play-off, ačkoliv nám nikdo po těch předchozích debaklech už moc nevěřil.

Vám se ale letos moc nevedlo, oproti fantastické loňské sezoně, kdy jste byl nejlepším střelcem extraligy, to letos tolik nešlo. Čím to?

Jedna věc jsou spoluhráči, s Honzou Štěpánkem jsme si dříve řekli a věděli jsme, co a jak. Teď jsem si musel chvíli zvykat na novou lajnu a chvilku to trvalo, než si to sedlo. Jinak jsem si odchodil téměř stoprocentní docházku v přípravě, jenže pak jsem si vykloubil rameno, měsíc jsem byl mimo a následně už bylo hrozně těžké se vrátit zpátky. Chyběla mi zápasová kondice a všechno okolo. Bohužel to bylo znát i ve vyřazovací části.

V ní jste prohráli jasně 0:3 na zápasy. Bylo Kladno opravdu tak dobré?

Myslím, že jsme mohli bodovat, ale Kladno si to pohlídalo a uhrálo celou sérii s klidem. Já jsem především rád za to, že jsme se vůbec dostali do play-off a že si ho zahráli i mladí kluci. Je to pro ně zkušenost a odrazový můstek do dalších let.

Na Kladně jste dvakrát rychle prohrávali, ačkoliv jste to chtěli zlepšit, domácí zápas byl stejný…

To byl kámen celé série, který jsme si nechali spadnout na nohy. Dvakrát se nám to stalo na Kladně, vstoupíme do zápasu doma a ve 2. minutě prohráváme 0:2, to se hraje těžko.

Přesto jste dali gól naděje na 1:3 v závěru druhé části. Změnily se nějak pokyny do poslední dvacetiminutovky?

Pokyny byly stejné, řekli jsme si, že to pro nás může být poslední třetina, ale sérii ještě končit nechceme, bohužel se to nepovedlo.

Po posledním zápase jste měli s trenérem relativně dlouhý pohovor v šatně, co vám říkal?

Individuálně zhodnotil výkony každého hráče, poděkoval nám za účast v play-off, pochválil Kladno a rozloučil se s námi, protože po sezoně skončil.

Víte už, kdo vás povede v příští sezoně?

Nějakou variantu vím, ale nevím, zda je to stoprocentní, takže bych se k tomu vyjadřovat nechtěl.

Jste ústeckým patriotem, dá se počítat, že budete za Elbu válčit i v příští sezoně?

Určitě ano.