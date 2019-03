Po reprezentační přestávce se opět roztočil kolotoč zápasů nejvyšší basketbalové soutěže. A znovu nabírá pořádně rychlé tempo. Už dnes se bude snažit doma utnout sérii porážek Děčín, který vyzve Svitavy. Naopak šňůru výher budou chtít prodloužit ústečtí basketbalisté, v cestě jim ale stojí tuzemský gigant z Nymburka.



V Brně jste nastoupili po dlouhé pauze, projevilo se to v zápase?

Během přestávky jsme dávali dohromady sedm nebo osm hráčů, kteří měli různé zdravotní problémy, takže kompletní jsme byli až v pátek před zápasem. V utkání se to tedy projevilo, ale zaplať pánbůh jsme duel zvládli, a to je pro nás to nejdůležitější.



V zápase dominoval Justin Martin, jak byste zhodnotil jeho výkon?

Justin konečně předvedl to, co ukazuje na tréninku. Stále od něj čekám trošku víc co se týče nasazení, ale na útočném doskoku a ve střelecké produktivitě udělal strašný kus práce a právě on byl tím klíčovým faktorem, který nás dovedl k výhře.

V reprezentační přestávce jste si odkočili k přátelskému zápasu do Německa, co bylo cílem?

Určitě to nebyl výsledek, ačkoliv je velice slušný vzhledem k tomu, s jak kvalitním jsme hráli soupeřem (Sluneta remizovala s Weissenfelsem z 1. Bundesligy 81:81, pozn. autora). Hlavním důvodem zápasu bylo udržení se v zápasovém rytmu, protože ta přestávka byla opravdu dlouhá. Kvůli zmíněné marodce se nám to nepodařilo úplně u všech hráčů, ale duel svůj účel splnil.



V Brně už nastoupil Spencer Svejcar, znamená to tedy, že je po operaci slepého střeva fit a je opět připraven pomoct týmu?

Je připraven nastoupit, ale určitě ne ještě na tu minutáž, kterou dostával. Přecijen pauza po operaci se projeví a potřebuje znovu nabrat zpět kondici.



Čeká vás Nymburk, který měl namále v Olomoucku, ani v Ústí naposledy úplně nedominoval. Myslíte, že je to soupeř, který je za určitě konstelace k poražení?

Každý soupeř je za určité konstelace k poražení. Pro mě bude hlavním cílem protočit všech 12 hráčů a uvidíme, na jaký výsledek nám bude náš výkon stačit.



Na třetí příčce máte náskok už dvou výher, může být jedním z klíčových faktorů i vlna euforie, na které se můžete vézt?

Tohle je těžká otázka. Hrají se dva zápasy v týdnu, za týden, dva může být pořadí úplně jiné. Zápasy jdou rychle za sebou, pro nás je pořád hlavní se soustředit nyní na Nymburk, potom na Opavu.