Romana Rusňáka čeká poslední boxerský zápas v kariéře. 17. října v kulturním domě Medůza Most nastoupí v exhibičním utkání proti Marianu Kováčovi. S přípravou na zápas pomáhá Rusňákovi jeho syn Martin. „Vyměnili jsme si role, teď připravuje na utkání syn svého otce,“ říká v rozhovoru pro týdeník Ústecko Roman Rusňák.

V říjnu vás čeká boxerský zápas. Proč k němu dojde?

Pro poslední zápas v kariéře jsem se rozhodl ne proto, že si chci něco dokazovat. Jediný důvod, proč jsem se rozhodl pro tento zápas je to, že zhubnu. Z mládí jsem zvyklý, že jsem se na všechny zápasy připravovat, protože vím, že mi v ringu soupeř nikdy nic nedá zadarmo.

To znamená, že jste zredukoval váhu?

Věděl jsem, že v předchozím stavu bych zápas nezvládl. Od té doby, co jsem přijal zápas, jsem zhubl 14 kilogramů. Dříve jsem vždy držel dietu například od 15 hodin do večera, a pak jsem jedl (smích). Do ringu člověk nemůže přijít jako hospodský rváč, ale musí být připravený.

Kdo bude vaším soupeřem?

Měl jsem se utkat s boxerem Pavlem Kotlíkem, který se rozhodl pro jiný zápas. Má podstatně méně zkušeností než já, navíc patří do jiné váhové kategorie. Protože by to nebyl fair play zápas, můj manažer, Tomáš Polák, mi domluvil jiného soupeře.

Rozumím, že jste přijal zápas kvůli zhubnutí. Je pro vás důležitý výsledek?

Chtěl jsem zhubnout, což se mi podařilo, z toho mám radost. Soupeře v žádném případě nechci podcenit. Připravuji se svědomitě a nechci rozhodně prohrát.

Slyšel jsem, že vám s přípravou na zápas pomáhá syn.

To je pravda, momentálně se připravuji zejména se svým synem Martinem. Chodíme spolu například běhat a kolikrát mě musí přemlouvat, protože se mi nechce. Přípravu, kterou obvykle dělám já s ním, tentokrát dělá on se mnou. Je mu dovoleno na mě zvýšit hlas v dobrém slova smyslu. Není o tom, že by mi nedával, ale spíše mě motivuje.

To znamená, že jste si vyměnili role?

Dalo by se to tak říct. Nedávno mi říkal, že ví, že jsem dobrý boxer, ale momentálně mi schází fyzická příprava. On je takovým tahounem, který mě připravuje na poslední zápas.

Jak se daří vašemu synovi, který je také boxer?

Vrátili jsme porážku klukovi, který reprezentuje Českou republiku. Martin s ním před časem prohrál ve finále republikového mistrovství. Teď jsme jeli do Prostějova, kde se utkali znovu. Tam jsme mu porážku vrátili. Náš soupeř byl v domácím prostředí, měl tam podporu publika, ale Martin jednoznačně vyhrál. Všichni rozhodčí byli pro Martina, který je nyní českou jedničkou ve váze 62 kilogramů.

Na kterou akci se Martin Rusňák připravuje?

Blíží se mistrovství České republiky kadetů školní mládeže, kterého se pochopitelně Martin účastní. Naším větším cílem je to, že pokud vyhraje toto mistrovství, tak by měl být nominovaný na mistrovství Evropy. Pokud se tato evropská akce vzhledem k pandemii nového typu koronaviru pořádat, tak by tam Martin měl být. Máme to přislíbeno od reprezentačního trenéra.

Podmínkou pro jeho účast je vyhrát republiku?

Vyloženě podmínkou to není, ale ve své kategorii jde na republiku v roli velkého favorita. Pochopitelně, že se může stát, že prohraje. Box je nevyzpytatelný sport, ve kterém se může stát cokoliv.

Jste trenérem Boxerského klubu v Chlumci. Nedávno jste pořádal akci. O co šlo?

Pořádal jsem přátelské boxerské utkání mezi boxery Chlumce a výběrem severočeského kraje. Byli tu kluci z Liberce, Litvínova, z Teplic. Já jsem postavil chlumecký mančaft. Nebyl celý, protože byly prázdniny, takže se nemohli představit všichni boxeři. Někteří byli na dovolené, jiní například málo trénovali. Ti, kteří byli alespoň trochu natrénováno, tak ty jsem postavil.

Jak byste akci zhodnotil?

Chlumecký výběr vyhrál. Musím říct, že byla k vidění velmi pěkná utkání. Kromě chlapců boxovala také děvčata. Nejočekávanějším zápasem měl být duel mého syna Martina s teplickým boxerem Josefem Reifem, ale k zápasu nedošlo.

Proč?

Tři nebo čtyři dny před utkáním se Martin na tréninku zranil, takže nemohl k zápasu nastoupit. Měl nějaké problémy s krkem, ale už je v pořádku.

Kdo předvedl nejlepší výkony?

Já bych nerad vypíchl jednotlivce. Myslím si, že všichni předvedli dobré výkony a velmi se snažili. Pokud ale mám říct nějaké jméno, tak například Antonio Makuňa získal pohár pro nejtechničtějšího boxera. Zdeněk Baťka z libereckého klubu obdržel pohár za nejhezčí utkání. Chlumecký Vojta Chadima dostal pohár za nejbojovnější utkání.

Když se za tímto přátelským utkáním ohlédl. Jaká byla?

S organizací jsem měl velké množství práce, přibližně dva dny jsem nespal. Zařizoval jsem skoro všechno sám, diplomy, ring, medaile. Zároveň jsem také oslovoval jednotlivé boxery. Na to, jak jsem se s tím natrápil, tak to bylo dobré. Negativní ohlasy jsem neslyšel na tuto akce.

Na přátelská utkání se přišel podívat i starosta města Chlumec, že?

Byl se na nich nejen podívat, ale také předával poukázky za medaile z mistrovství České republiky. Martin Rusňák dostal pohár za účast na mistrovství Evropy v Gruzii.

Roman Rusňák

• Narodil se 8. července 1974. Bydlí v Chlumci u Ústí nad Labem

• Nejoblíbenější jídlo: Smažený sýr s hranolkami a tatarkou

• Neoblíbenější pití: Sodovka, neochucená voda

• Záliby: SK Box Chlumec (boxerský oddíl, který založil a vede) a čtení psychologie