Oldřichov u Duchcova - Ústecké mužstvo rugby SC Dragons našlo po zdlouhavých peripetiích domovské hřiště v Oldříchově u Duchcova. V sobotu se zde uskutečnil první turnaj II. divize Rugby League 2012. Milovníci šišatého míče přicestovali na sever z Mikulova, Hradce Králové, Havlíčkova Brodu. Chrudimští se omluvili.

Hrálo se systémem každý s každým 2x15 minut. Pro místní to byl nečekaný adrenalinový zážitek. Kolem hřiště jich postávalo dost a vtipné průpovídky se mnohdy nedaly přeslechnout. Za všechny uvedu jedinou z úst krásné dámy. "To rugby hrají snad jen oškliví chlapi".

"Turnaj byl perfektně připraven po organizační stránce, všichni se báječně bavili. V kabinách občerstvení pro mužstva, sluníčko, doktor na hřišti se překonával," konstatoval pan Kratochvíl , trenér mužstva z Havlíčkova Brodu.

V prvním utkání se draci střetli se siláky z Hradce Králové a nandali jim to parádně. Výsledek 24:0 hovoří za vše. "Byl to perfektní kolektivní výkon a především hlad po vítězství," vydechl si vedoucí mužstva Wágner.

Následující utkání mezi Mikulovem a Havlíčkovým Brodem skončilo nerozhodně 6:6 a především tři reprezentanti hrající za Mikulov byli vidět. Petr Šedina, David Polák a Pavel Zemánek byli ozdobou turnaje. Kapitán národního mužstva Šedina hrál několik let v Irsku a své zkušenosti ochotně předává mladším sportovcům.

Ve druhém utkání proti mužstvu SC Dragons nastoupili ambiciozní borci z Havlíčkova Brodu a především zásluhou rychlého křídla Patrika Švece vedli v poločase 10:0. Neskutečný závěr utkání nadchl všechny diváky a kapitán nároďáku nešetřil chválou na adresu Ústečanů, kteří těsně před vypršením časového limitu vyrovnali na 10:10.

V posledním utkání se rozhodovalo o celkovém vítězi turnaje, Mikulovští měli stejné body jako SC Dragons, tři zkušené hráče z I. divize v poli a značnou podporu diváků. Bylo to nejhezčí utkání turnaje a draci chrlili oheň kolem sebe. Skládali útočníky soupeře z vinohradů takovou vervou, že se nestačili divit. Černovlasý křídelník předvedl rychlý výpad a Ústí vedlo 4:0. Soupeř se oklepal ze šoku a vyrovnal hru. Dlouho se tvrdě bojovalo o každý metr na hřišti a průběžný stav 10:10 nikomu nevyhovoval. Závěr patřil opět houževnatým chasníkům v pruhovaných dresech s nápisem Dragons, kteří zvítězili poměrem 20:14 a mohli se radovat z prvního celkového vítězství v turnaji II. divize soutěže Rugby League.

"Je to ohromné překvapení pro diváky, pro kluky velká motivace pro příští dny a týdny. Je to nádherný pocit, který se učíme vychutnávat. Všechny nás všechno bolí, ale co to je proti pocitu vítězství," vysvětloval s rukama nad hlavou hrající trenér Živný. Vedle něj stojící trenér mužstva Havlíčkova Brodu přidal krátkou větu. "Hrálo se tvrdě, ale férově, bez vulgárních nadávek a filmových scén. Bylo to krásné rugby."

SC Dragons Ústí nad Labem - Hradec Králové - 24:0

SC Dragons Ústí nad Labem - Havlíčkův Brod - 10:10

SC Dragons Ústí nad Labem - Mikulov - 20:14

Zpracoval Miroslav Vlach