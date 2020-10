Jak jste se dostala k florbalu a jak dlouho ho hrajete?

K florbalu jsem se dostala díky bráchovi, který začal hrát jako první. V klubu jsem už osmou sezónou. Začínala jsem v první třídě na základce, nejprve jsem hrála za školu, ale o rok později jsem přešla do klubu do přípravky.

Před osmi lety v Ústí dívčí družstva nebyla. Hrála jste tedy s kluky?

Ze začátku ano. K holkám jsem se připojila, až když vznikl úplně první tým starších žákyň. Byla jsem v elévech a spoluhráčky byly i o pět let starší.

Jako jedna z mála jste byla přítomna u zrodu ženské složky florbalu v Ústí. Jak vnímáte její rozvoj za poslední dobu?

Určitě pozitivně. Rozrostlo se to neskutečně, z ničeho je tu najednou banda super holek, je to skvělé. Jsem moc ráda, že v Ústí vůbec holky máme a můžeme to do budoucna ještě víc rozjet. Doufám, že porosteme ještě víc.

Během tohoto podzimu vám přišla pozvánka do reprezentačního výběru do 17 let. Jak jste se o nominaci dozvěděla?

O prázdninách měly ženy přátelák s Chodovem, a protože jich bylo málo, jela jsem na zápas s nimi. Všimla si mě tam Anet Jarolímová. Pozvala mě na chodovský trénink, který byl opravdu parádní, a následně mi řekla, že se mnou chce rozvíjet další dovednosti i v reprezentaci.

Čeká vás mimo jiné několik tréninkových kempů, už máte nějakou reprezentační akci za sebou?

Zatím ne. První kemp bychom měli mít v listopadu, tak doufám, že proběhne.

Projekt reprezentace do 17 let nahrazuje regionální výběry, kterých jste se již několikrát účastnila. Jak se vám myšlenka nového projektu líbí?

Na výběrech jsem byla vícekrát, s holkami jsme se bavily a věděla jsem, jak hrají. V reprezentaci ale potkám nové hráčky i trenéry, které neznám. Budou to pro mě další zkušenosti a mám z toho respekt. Líbí se mi, že v reprezentaci je ještě vyšší konkurence než v regionálním výběru. To mě motivuje na sobě ještě víc pracovat. Oproti výběrům je to ještě o level výš.

Jste v kontaktu i mimo společné akce?

Ano, posílají nám tréninky na doma, hlavně posilování.

Vzhledem k současné situaci jsou možnosti trénování dost omezené, čím tedy trávíte čas?

Cvičím různá posilka, mám doma i branku, takže si střílím a jsem na florbalce. Chodím taky běhat. Omezení je pro nás velký minus, protože nemáme možnost se sehrávat a připravovat společně, ale nedá se nic dělat.

V Ústí působíte v dorostenkách. Jak se vám zatím v sezoně daří?

Stihli jsme odehrát zatím dva zápasy, oba se nám povedlo vyhrát, za což jsem ráda. Letos se musíme obejít bez třech hráček, přičemž jsme ztratili oba centry, takže jsme museli rychle hledat náhradu. Já jsem si chtěla tuhle pozici vyzkoušet, tak jsem se “obětovala“. Máme nově poskládané lajny i nového trenéra, takže jsme museli všichni pořádně zabrat. Myslím ale, že jsme si sedli a do zbytku sezóny to bude ještě lepší.

Stanovili jste si do této sezóny nějaký cíl?

Cíl jsme si žádný neřekli, ale na první příčce by to bylo dobrý, to bych si nestěžovala. (smích)

Čeho byste chtěla v budoucnu dosáhnout?

Doufám, že se tady s holkami pořádně sehrajeme, že nám bude všechno klapat v kolektivu i na hřišti, a že se dostaneme na vrchol tabulky.

A individuálně?

Už od malička byl můj sen a cíl být v reprezentaci. Je to dlouhá a náročná cesta, ale věřím, že jdu správným směrem.

AUTOR: ADÉLA KUBÍKOVÁ

Lucie Vernerová

Ročník: 2005

Pozice: Útočník

Klub: Florbal Ústí

Kategorie: Dorostenky

Statistiky hráčky:

1. liga 2020/21

Zápasy: 2

Góly: 1

Asistence: 2

Výběr regiony U15

Zápasy: 5

Góly: 3

Asistence: 3

Olympiáda dětí a mládeže 2019

Zápasy: 9

Branky: 2

Asistence: 1