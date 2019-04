„První výhra týmu přinesla určité pozdvižení. V útoku jsme se konečně probudili,“ hodnotil Jakub Imr. „V zápase nám skvěle fungovala běhová hra,“ neskrýval radost.

Proti Stallions čeká Blades důležitý zápas. Ústecký tým je na třetím místě skupiny Západ s bilancí jedné výhry a dvou proher. O příčku výše jsou právě Stallions, kteří mají dvě výhry a jednu prohru. Druhá prohra se Stallions by mohla znamenat vážné trhliny v plánu k postupu do play off.

„“Jsme rozhodně namotivováni a budeme chtít jim prohru na domácím hřišti vrátit. Je to pro nás klíčový zápas, abychom si udrželi naději na play off a měli vše ve vlastních rukou,“ potvrdil důležitost zápasu Imr.

Zápas Pardubice Stallions – Ústí nad Labem Blades začíná v neděli od 15:00 na Letním stadionu.

TEXT: JIŘÍ UHLÍŘ