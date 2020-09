Co čert nechtěl, stalo se. Ústečtí basketbalisté hledají šest dnů před startem ligové soutěže nového pivota. Srb Štefan Šajin totiž na zkoušce neuspěl, a ačkoliv mu dal klub týden navíc, nakonec jeho angažmá ve Slunetě skončilo.

Štefan Sajin, Sluneta Ústí nad Labem | Foto: Deník / Karel Pech

"Intenzivně to řešíme. Od trenéra Pištěckého už mám na stole nějaké tři nebo čtyři konkrétní hráče, o které by měl zájem. Zítra jsme spolu celý den na semináři v Pardubicích, takže budeme mít po cestě dost času to probrat," řekl generální manažer klubu Tomáš Hrubý. Ten ale nečeká, že by byl nový pivot k dispozici už na první kolo s Opavou. "Opava má také relativně malou a spíš rychlou sestavu, takže tam by to neměl být až takový problém. Počítáme, že náhrada by zde měla být maximálně do dvou týdnů," dodal.