No konci měsíce se sice na galavečeru v Bratislavě, na rozdíl od některých kolegů ze stáje Patronboxing, nepředstaví, ale ani tak v čase předvánočním nezahálí.

"Je pravda, že ten režim je teď trochu volnější, ale stejně jednou týdně jezdím trénovat do Prahy, jinak se připravuji tady s trenérem v Ústí nad Labem. Na Slovensku do ringu nejdu, byl jsem na tom minulém večeru v Plzni a tentokrát to ani nebylo v plánu," připomněl s tím, že v hlavním slovenském městě bude k vidění 30. prosince spousta zápasů z řad kvalitních borců.

Po téměř roční sportovní odmlce, po rozchodu s bývalým světovým šampionem, promotérem a trenérem Lukášem Konečným, se pod vlajkou nové stáje představil při znovunastartování kariéry v dubnu v Olomouci. V zápase na šest kol se mu postavil do cesty do té doby neporažený albánský demolitionman Christian Demaj. Šálek, kdysi přezdívaný, Mr. 100 %, ho udolal. A zvládl rovněž další dvě výzvy v kalendářním roce. Bilanci tak upravil na 21-4. "Všechna utkání jsem zvládl na body. Co jsme si předsevzali, to jsme také splnili."

Poslední menší resty dohání teď. "Pracuji na kondici, děláme na technice. Prostě se věnuji věcem, ve kterých mám nedostatky, které musím zlepšit. Je na čem pracovat. Jsem strašně rád, že levý biceps po operaci absolutně drží, že nemám problém. Hlavně, aby zdraví vydrželo, to je moje největší přání pro mě i ostatní lidi do nového roku. Když to člověk vidí, jak zranění nebo Covid dokáží věci měnit, tak důležitost zdraví o to víc docení."

Box už ho zase baví. "Dělám ho pro sebe, dělám ho s láskou a baví mě. A těším se na nové zápasy, soupeře a výzvy. V jednání je zápas o český titul v těžké váze, bavíme se o titulovém utkání i v zahraničí. Kde to bude a s kým, to je v jednání. Určitě po Bratislavě budou i další galavečery, takže i na nich se pod křídly Patronboxingu představím," nastínil do nového roku Šálek ty hlavní plány.