„Chci potvrdit dobré jméno svoje i českého boxu. Nemám v hlavě, že musím vyhrát za každou cenu, ale mám v ní, že chci předvést skvělý výkon. Jsem před obrovskou výzvou,“ přesvědčivě tvrdí 192 centimetrů vysoký urostlý chlapík.

„Jeho soupeř je zkušenější, je i mnohem lépe postavený v žebříčku a právě to by Tomáše nemuselo svazovat. Ví, že nejde jako favorit a že ve finále může jenom překvapit a získat. Má jít o titul mistra Evropy organizace IBF, ale uvidíme, jak to nakonec všechno bude. V podstatě je to ale jedno, protože boxuje desetikolový zápas s výborným soupeřem,“ tvrdí za Czech Boxing Management bývalý světový šampion, nyní promotér a trenér Lukáš Konečný.

Nathan Gorman, taky chlap jako hora, předvedl při svém posledním představení působivou show. Ve dvou kolech pěti knockdowny zastavil jiného českého soka Pavla Šoura, a tím si zajistil britský titul v těžké váze. Šálek přesto nemá z liverpoolské konfrontace strach. „Znám ho, nebude to sranda, ale přijde mi divné, že naposledy boxoval před rokem,“ zamýšlí se borec dříve přezdívaný Mr. 100 procent, jedním dechem dodává: „Nemám co ztratit, jsem v klidu a jdu si to užít!“

Rovněž kouč Konečný věří, že se ústecký ranař ukáže v dobrém světle. „Je to pro Toma obrovská výzva, šance. Také z tohoto důvodu nebude v ringu 25. června na Slunetě při galavečeru Tohle je box IV. Navíc v případě, že by vyhrál, tak strašně v rankingu poskočí a mi mu budeme muset sehnat adekvátního soupeře,“ vysvětluje promotér Konečný.

K neúčasti na domácí akci se vyjádřila i samotná česká jednička. „Původně jsem na Slunetě příští měl být, ale řekli jsme, že pokud dostanu velkou nabídku v zahraničí, bude mít přednost. Na jednu stranu mě neúčast v Ústí nad Labem mrzí, protože je to srdcovka, ale na druhou nebudu svázán atmosférou, domácími fanoušky,“ poukazuje na obě strany mince Šálek.

O bitvě s Nathanem Gormanem ví od dubna. „Cítím se ve formě, v pohodě mám váhu a jsem na tom dobře rovněž po psychické stránce. Máme taktiku, už se na zápas těším,“ konstatuje Šálek, jenž naposledy boxoval na začátku března, kdy obhajoval o český titul a v Brně ho proti Pavlovi Šourovi Brně i obhájil. Ta pauza byla dlouhá tak akorát, přes tři měsíce. „Více než měsíc jsme na přípravu měli, ten termín je v klidu,“ dodává Konečný.

Bytyqi letí do Kosova

Titulový souboj čeká i naši jedinou držitelku světového pásu Fabiánu Bytyqi, ta se 29. července utká v obhajobě svého pásu organizace WBC proti mexické soupeřce v Kosovu.

O Bytyqi nedávno projevila zájem silná mezinárodní stáj, kam následně Fabiana přešla, trénovat ale nadále zůstává v Ústí nad Labem pod vedením Lukáše Konečného. "Má tam lepší podmínky, než které jsme ji byli schopni zajistit. Je dobře, že má víc času na box, ikdyž jí práce bavila," řekl její trenér Konečný.