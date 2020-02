Dvanáct ligových proher v řadě, přes čtvrt roku bez výhry. Jak moc je to ubíjející?

Je toho hodně… Všechny to štve, nálada není dobrá. Snažíme se poctivě trénovat a pracovat na věcech, které by mohly přinést zlepšení.

A které to jsou? Kde je příčina ústeckého krachu?

Teď je to o hlavě, leží na nás deka. Uděláme dvě tři chyby, což by nás normálně nemělo rozhodit, ale my se začneme koukat jeden na druhého a složíme se psychicky. Nevěříme si. S tím souvisí i servis, který máme extrémně špatný. Je to o tom, abychom si nedělali extra těžkou hlavu z chyb a hráli volejbal, který jsme předváděli na začátku sezony.

Přivedli jste tři zahraniční posily. Nesáhli jste vedle?

To se těžko se hodnotí. Cizince jsme vybírali v rámci finančních možností klubu. Na začátku jsme hráli dobře. Ale Srb Januzovič se několikrát zranil, dvakrát měl výron, pak zase problémy se zády. Nebyl ve stoprocentní formě. Různě jsme to lepili a to se taky projevilo.

Je letošní sezona velkým zklamáním? Přece jen se nahlas mluvilo o play-off…

Pro mě osobně je to velké zklamání, i pro kluky. Myslel jsem si, že ten tým bude mít na víc. Chtěli jsme se pohybovat kolem šestého, maximálně osmého místa. Realita je bohužel jiná.

Na předposlední Beskydy ztrácíte pět bodů. Už jste smíření s baráží?

Smíření s tím nejsme, ale víme, že jsme poslední a týká se nás to. Začali jsme se připravovat víc fyzicky, tak uvidíme, jaký to bude mít efekt na hlavu, jestli se to změní.