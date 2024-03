Zranění, které mu soupeř způsobil dobře mířeným hákem v 8. kole, by dřív v hlavě nevyrovnaného boxera nejspíš pořádně rozhodilo. Jenže Tomáš Šálek dospěl, i díky meditacím a psychické přípravě s přáteli. A teď sklízí ovoce.

„Starý Tomáš by z toho byl úplně vyjukaný, chtěl by se na to vykašlat, vzdal to a myslel by si, že už nevyhraje,“ vykládal po vyhrané řežbě s odkazem na doby, kdy ho právě nedostatek sebevědomí připravoval o velké úspěchy.

„Já jsem si ale před zápasem poslední dny v hlavě nastavoval takový mód, že pro to, abych vyhrál, jsem schopný klidně chcípnout, takže mě to nijak nevystrašilo. Možná na pár sekund, ale hned jsem se uklidnil. Cítil jsem, že to je v pohodě a byl jsem odhodlaný tam nechat maximum.“

Už jeho omluva za výraz „chcípnout“ naznačuje, že v sobě pořád má toho slušného chlapce, do nějž by člověk neřekl, že se umí v ringu proměnit v nelítostného tvrďáka. Jenže právě práce na mentalitě posunula ústeckého boxera, který v létě 2022 končil kariéru, na mety, jež mu jako mladému talentu prorokovali už dávno.

„Na hlavě jsem pracoval, k žádným psychologům ale nechodím. Když jsem dřív nějakého zkusil, nesedělo mi to, cítil jsem, že těm lidem nemám co říct, o čem s nimi mluvit. V tomhle mi pomáhají moji nejbližší přátelé, s nimiž chodíme na procházky do přírody, po večerech si dáváme meditace,“ popsal techniky, s nimiž pracuje. „Navíc si myslím, že sobě můžeš nejlépe pomoci jen ty sám,“ dodal rezolutně.

Pomohla mu i změna životosprávy, ačkoliv tak měl po zápase naplánovanou oslavu s kamarády v baru, pro něj byla bez alkoholu. „Už skoro dva roky nepiju, někdy si dám maximálně jedno pivo. Tentokrát ale nemůžu, musím odvézt domů trenéra, ten slaví za mě,“ prozradil s úsměvem ještě před titulovou party.

Za měsíc by se měl představit na galavečeru v Olomouci, i zde jde znát nárůst sebevědomí. „Ještě nevím s kým, ale těším se!“