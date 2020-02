Ústecká parta zatím klinickou smrt přežila. Po nečekané výhře 3:0 nad třetím Brnem se přímé záchraně, respektive jedenáctým Beskydům, přiblížila na pouhé dva body. „Šance žije. Konečně se nám podařilo přerušit dlouhou a nešťastnou sérii porážek, ve které jsme navíc nedokázali ani bodovat. Doufám, že sebedůvěra stoupne. Budeme se snažit zabojovat o každý set,“ prohlásil šéf klubu.

SKV před sobotním úspěchem vyhrál naposledy 2. listopadu 2019 v Ostravě. Od té doby (tři a půl měsíce) jen samé nezdary. „Teď se nám ale povedlo Brno zaskočit. Mysleli si, že to bude jasná záležitost, ale mi měli větší bojovnost, dobrý servis a dělali málo chyb. Soupeř už otočit průběh zápasu nedokázal. Tři body jsme získali zaslouženě.“

Už v pátek čeká svěřence trenéra Jakuba Salona v Příbrami, kam tým po nehodě na dálnici v řádném termínu nedojel, dohrávka. „Situace v tabulce se mění, máme o zápas a dva body méně než Beskydy. My se vracíme do doje o přímou záchranu, ale nechceme vše nechávat na ten domácí zápas proti nováčkovi. Vedle Příbrami máme ještě venku Prahu a Kladno. Nemají top formu. Řekl bych, že máme lepší vylosování.“

Případná baráž by byla náročná. „Benátky chtějí zpět a i Bučovice mají kvalitu,“ upozornil Přikryl, který se chystá na víkendové Final Four poháru do Kutné Hory.



Zbývá odehrát:



Dohrávka:

Příbram – Ústí 21. 2.



Poslední kola:

Praha – Ústí 29. 2.

Ústí – Beskydy 7. 3.

Kladno – Ústí 12. 3.