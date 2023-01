Jak jste se na poslední sérii před play off chystali?

Po novoročním volnu, fyzické regeneraci, doléčení zranění některých hráčů a návštěvě našich cizinců v Kanadě, respektive Uzbekistánu, jsme kompletní. Oba legionáři se nám ze zahraničí už na začátku týdne vrátili. Kanadský blokař Jackson Bere měl sice kvůli počasí komplikovanou cestu domů, kvůli mrazu a sněhové kalamitě cestoval 36 hodin a spal na letištích, ale zpět se vrátil už v pohodě.

Hned na úvod poslední série vás čeká relativně nejsnazší soupeř, poslední Ostrava…

Ano, v sobotu začínáme v hale Slunety na Klíši od 17.00 s Ostravou, kde jsme v prvním vzájemném zápase sezony vyhráli 3:2. Vítězství budeme chtít zopakovat, pokud možno za tři body.

Přípravu jste si zpestřili přípravným zápasem v Liberci, v modelovém utkání jste v týdnu na Duklu nestačili a prohráli 0:4 na sety. Co vám zápas ukázal?

Výsledkově to nedopadlo dobře, ale jsem rád, že jsme do Liberce jeli. Utkání nám ukázalo, že máme dost věcí na kterých musíme ještě pracovat a které musíme zlepšit. Byl to takový odraz naší aktuální formy. Pozitivní je, že jsou všichni hráči zdravotně v pořádku a měli by být trenéru Vašinovi v sobotu k dispozici.

Jakou má SKV Ústí nad Labem před finišem podle vás pozici a s čím do další fáze sezony tedy půjdete?

Chceme si udržet současné postavení v tabulce, potřebujeme zůstat v kontaktu s konkurenty, protože extraliga je extrémně vyrovnaná a šest týmů má mezi sebou asi jen dva body rozdíl. Chceme do předkola, to byl jasný cíl a předsezonní ambice. Šesté místo a přímý postup to už je velká teorie, v praxi tedy půjde o sedmé až desáté místo. Potřebujeme nastartovat nějakou vítěznou sérii a navázat na bodové předvánoční zisky.

Los v závěru základní části vám moc do karet ale nehraje…

Ano, je pravda, že nám rozlosování moc nepřeje, mančafty z čela máme doma a naopak zajíždíme k tabulkovým sousedům, nebo týmům, které jsou pod nám. Ale nestěžujeme si, bereme to jako fakt.

Mužstvo má odhodlání.

Do konce ledna mohou extraligové kluby doplnit soupisky. Má SKV Ústí nějaká plány?

Do kádru už sahat nebudeme. Nediskutujeme o tom, protože to ani z ekonomických důvodů není možné. Pravděpodobnost, že nikdo už nepřijde, se rovná téměř jistotě. Důležití pro nás budou diváci, kterým se chceme odvděčit bodovými zisky. Už na podzim byli naším hráčem na víc a snad je za podporu odměníme už v sobotu v zápase s Ostravou.