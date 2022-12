Do posledního zápasu první poloviny základní části extraligy vstupovali ústečtí volejbalisté proti nevyzpytatelné zlínské Fatře s obavami, což připustil i sám klubový šéf. „Máte pravdu, nešli jsme do zápasu úplně s optimismem, neboť jsme měli nedoléčeného univerzála Islomjona Sobirova, kterému se obnovilo zranění. Během rozcvičky a prvního setu jsme s lékařským týmem a maséry konzultovali, zda do zápasu bude moci zasáhnout nebo ne.“

Ústečtí úvodní dějství ztratili 22:25 a Sobirov šel do akce. „Do druhého setu jsme ho nasadili a to byl ten rozdílový hráč, který vývoj zápasu dokázal otočit. První set nám nevyšel, nevypadalo to dobře, ale pak se ukázalo, že i Zlín, který měl v sestavě několik zkušených hráčů, chyboval. Naše hra na servisu i v útoku byla od druhé sady bezchybná a najednou jsme měli ve všech činnostech navrch. Bylo cítit, že Zlín postupem času poněkud odchází. Zápas se Zlínem jsme ubojovali leckdy přes bolest, ale jsme spokojeni, protože jsme popravdě všechny tři body ani sami nečekali,“ přiznal Přikryl.

Po polovině základní části má podle něj tabulka nejvyšší soutěže už nějakou vypovídající hodnotu. „Dostali jsme se na sedmou příčku a tam bychom se chtěli co nejdéle udržet. Hned další zápas s Kladnem nám opravdu o našich ambicích napoví. Na Kladně jsme překvapili sami sebe i soupeře a odvezli jsme nečekaný bod, oni nám tedy mají rozhodně co vracet, ale nějaký získaný bod by nám podle mého názorú opět slušel,“ láká manažer na sobotní zápas, který v hale Slunety začne v 17.00.

Právě domácí prostředí má být největší ústeckou výhodou. „Jsme doma, ale určitě ne favorit. Díky podpoře aktivních fanoušků, kteří dokáží atmosféru vyhecovat a cestují v hojném počtu i na venkovní střetnutí, chceme Kladno potrápit. Nadále ale řešíme drobné problémy u dalších hráčů. Je to tím, že je nás jen dvanáct a to se někteří mladí moc nezapojují. Vytížení klíčových hráčů je enormní a to se pak na zdravotním stavu projevuje. Teď máme každý týden nějakou zdravotní komplikaci, maséři a lékaři jsou zapojeni do vyřešení problémů.“ dodal Přikryl.