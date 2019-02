Basketbalisté ústecké Slunety prožívají možná jednu z nejlepších sezón za poslední roky. V exkluzivním rozhovoru pro Deník se rozpovídal generální manažer klubu Tomáš Hrubý. „Mít soukromého vlastníka je sice výhoda, ale Sluneta určitě není bezedná. Někteří lidé si myslí, že máme za zády magnáta a jsme v klidu, tak to ale není. Je to koncepční práce a bez dalších subjektů by to nešlo,“ komentoval růst úrovně basketbalu v Ústí.



Jak jste zatím spokojen s výkony Slunety v této sezóně?

Úplně na rovinu mohu říct, že jsme rozhodně nebyli spokojeni se začátkem sezóny. V prvních šesti zápasech to nebylo ono, hledali jsme se, nedařilo se nám sehnat pozici vysokého křídla, díky čemuž bylo hned několik zásahů do kádru.



Proč trvalo sehnání této pozice takovou dobu?

S trenérem Pištěckým jsme na tom pracovali opravdu dlouho a intenzivně, ale některé věci ovlivnit zkrátka nešly. Byl zde například Marko Stevanovič, který nás svým přístupem opravdu dost zklamal (Hráč požádal v průběhu sezóny o rozvázání kontraktu a následně přestoupil do USK Praha - pozn. autora), nakonec se ujal až Justin Martin. Do příští sezóny si tak musíme položit zásadní otázku: Jak eliminovat tyto veletoče s hráči, kteří nesplňují očekávání. Určitě je netaháme z klobouku, bavíme se s agenty, předchozími trenéry, kouč Pištěcký kouká na celé zápasy, nikoliv jen na zkreslené sestřihy, ale i tak někdy zkrátka přijdou hráči, se kterými spokojeni prostě nejsme.



Pojďme zpět k hodnocení sezóny. Další část už byla výrazně lepší, že?

Souhlasím, tým se nakopl, udělalo se jedenáct výher ze třinácti utkání, prohráli jsme jen s Pardubicemi a Nymburkem, takže tam panovala velká spokojenost.



V posledních kolech se vám podařil historický zápis, dvě výhry na půdě Děčína v pěti dnech, co to pro klub znamená?

Dvě výhry za sebou v Děčíně a ještě takovým způsobem jakým jsme vyhráli je samozřejmě skvělá věc, právě kvůli takovým okamžikům se sport dělá a my jsme rádi, že si naše výhry fanoušci spolu s námi patřičně užili.



Může to podle vás ještě více posílit rivalitu mezi oběma kluby? Jak vy vlastně vnímáte vztah Ústí-Děčín?

Vztah mezi SLUNETOU a ARMEXEM vnímám jako zdravou sportovní rivalitu. Jsem rád, že všechna derby jsou vždy zárukou kvalitního basketbalu, kdy se fanoušci, ale i široká veřejnost skvěle baví.



Naopak jste vypadli v Alpe Adria Cupu… Jak jste spokojeni s letošním účinkováním a co vám tento ročník přinesl?

Došli jsme do čtvrtfinále, takže tuto soutěž vnímáme pozitivně a chceme se zúčastnit i v dalších sezónách. V prvním ročníku jsme nepostoupili ze skupiny, letos ano a v dalších letech chceme mířit opět na nejvyšší příčky. Účinkování bereme jako obrovskou zkušenost a jsme za to rádi.



Sluneta také obhájila prvenství mezi kolektivy v anketě Sportovec Ústecka, je i tohle známka vašeho progresu?

Prvenství mezi kolektivy v anketě Sportovec Ústecka bereme jako prestižní záležitost a jsme za to opravdu rádi. Vnímáme to jako jeden z mnoha bodů, které nám ukazují, že jdeme dobrou cestou a že basketbal v Ústí je populárním sportem a lidi baví.



S dosavadním umístěním v tabulce jste zatím spokojený?

Netajíme se tím, že chceme jít do play-off z co nejlepší pozice, předsezónní cíl byl tedy skončit před vyřazovacími boji do šestého místa. Ta meta, o které jsme se bavili jak s vedením klubu, tak s trenérem Pištěckým, byla nastavená tak, že bychom chtěli mít po základní části minimálně dvanáct výher. Nakonec se nám povedl nadstandard v podobě třinácti výher.



V případě, že by ale byl tým kompletní od začátku sezóny, mohlo to třeba být ještě lepší. Jaká je do budoucna šance, že by zde mělo dlouhodobé smlouvy více hráčů?

Pochopitelně snem každého manažera i trenéra je mít dlouhodobě ustálený kádr. Takhle to měl postavené Děčín a dlouhá léta z toho těžil. Když jsem ve funkci generálního manažera Slunety začínal, tak se nám po sezóně rozuteklo 12 hráčů a s trenérem Martinem Stavělem jsme to dávali dohromady prakticky od nuly. V tuto chvíli máme dlouhodobé kontrakty s Ladislavem Peckou, Michalem Šotnarem i Pavlem Houškou, na dva a půl roku podepsal také vysoký mladík Dalibor Fait. Dlouhodobou smlouvu by měl podepsal i Martin David, který v 1. lize ukazuje, že chce hrát nejvyšší soutěž a má výborná čísla. Na delší čas u nás podepsal i další mladík a zdejší odchovanec Jan Maděra, do stejného procesu chceme zapojit i dalšího odchovance Josefa Pokorného. Snažíme se, aby zde ta česká osa byla co nejširší, myslím, že tuzemští hráči jsou u nás spokojení, protože se snažíme jim dávat co nejlepší servis. Spolu s tím roste i výkonnost týmu, což, myslím si, jde vidět.



Jak je to v případě zahraničních hráčů?

Pochopitelně je cílem, mít těch hráčů podepsaných co nejvíc, takže v tuto chvíli máme prioritu, aby u nás zůstal na delší dobu Spencer Svejcar. Momentálně máme dlouhodobě zasmluvněných zhruba pět až šest hráčů, chtěli bychom jich mít pět až osm. Nikdy nebude ideální stav, kdy budete mít pod smlouvou na více sezón 12 hráčů, ale vždy se dá kádr vhodně doplnit.



Můžete prozradit, jak vypadá situace kolem Svejcara?

Nějaká jednání už jsme zahájili a já doufám, že se domluvíme. Spencer je zde spokojen i s rodinou, takže věříme, že to dopadne.



Kromě Svejcara se zde nejspíš líbí i Devante Wallaceovi, který před Vánocemi sdílel spokojený příspěvěk týkající se Slunety i Ústí, může to být další hráč, se kterým byste chtěli v létě jednat, aby zůstal i pro příští sezóny?

Ten příspěvek jsem samozřejmě zaznamenal, určitě to manažera potěší když vidí, že šatna klape a hráči jsou zde spokojení. Netajíme se tím, že chceme, aby Devante zůstal, ale bude to velice těžké. Je to strašně kvalitní hráč, což dokazuje nejen na hřišti, ale i mimo něj.



Takže současná kabina je zdravá?

Já myslím, že je tu teď jedna z nejlepších atmosfér, která zde kdy byla. V náročné skupině A1 se takové rozpoložení rozhodně hodí.



Když jste zmiňoval mladé hráče, můžete osvětlit, jak je možné, že třeba Jan Maděra nastupuje za áčko Slunety, dále za Slunetu USK a k tomu i za prvoligové Litoměřice?

Systém je nastaven tak, aby mladí hráči mohli hrát co nejvíc. Ani sebelepší trénink nenahradí zápasové zkušenosti. Do určitého věku je tak možnost nejen hostování, ale také mimořádného startu. My se ale snažíme o to, aby Maděra hrál co nejvíc, protože do něj vkládáme velké naděje. Ne náhodou jsme ho podepsali na tři roky. Stejně tak jsme rádi, že tu máme Dalibora Faita, protože mladých českých a navíc vysokých hráčů je opravdu málo.



Jak se zrodil jeho příchod?

Dalibor měl i jiné nabídky a my si vážíme toho, že dal přednost nám. Spoustu mladých a kvalitních českých hráčů totiž shrábne Nymburk či Pardubice. Je to odchovanec USK Praha, který působil i v Jindřichově Hradci, po svém návratu do Prahy si ale nesedl s filozofií nového trenéra, což se může stát. S manažerem USK Petrem Jachanem máme velice dobré vztahy, takže jsme je oslovili a ačkoliv to nebylo jednoduché, nakonec se nám povedlo přestup dotáhnout.



Hrálo nějakou roli i to, že jste USK Praha podepsali přesun Marka Stevanoviče?

Rozhodně ne. Tam to bylo úplně jinak, volal nám technický ředitel USK, zda bychom jim mohli potvrdit přestup Stevanoviče a vzhledem k tomu, že jsme s ním měli veškeré závazky vyrovnané a neměli jsme důvod ho nějak držet, vyšli jsme jim vstříc.



Už byla řeč o Slunetě USK, ta ale hraje 2. ligu, což je vyšší soutěž, než Severočeská liga, kterou hraje Sluneta B, v tom se neznalý fanoušek lehce zamotá…

Sluneta B je tým Tomáše Jelínka a starších chlapů po jeho boku, kteří zkrátka chtěli být béčko. Sluneta USK je projekt mladých hráčů, kteří hrají horní polovinu tabulky 2. ligy. Výborně si s nimi vede trenér Saša Novák a ten projekt plní to, co jsme od něj očekávali.



Když se bavíme o mládeži, jak jste spokojen se stavem zdejší líhně talentů?

Máme nějaké TOP akce, které jsou velice atraktivní jak pro děti, tak i pro rodiče. Třeba Sluneta Camp je až v srpnu, ale vyprodaný je už teď. Snažíme se pořádat více takových událostí, máme příhraniční spolupráci s Německem z projektu Evropské unie, kdy jezdí naše děti na turnaje tam a oni zase sem. Co mi ale chybí je boj o extraligy, do tří let bychom chtěli alespoň jednu až dvě extraligy v některé z kategorií hrát.



Takže se dá říct, že je to součástí konceptu, aby se zde dalo v budoucnu doplňovat o talenty z vlastní akademie?

V podstatě ano. Do mládeže investujeme značné prostředky, členská základna je obrovská a rozrůstá se, ale zde bych zmínil jedno negativum - úroveň nám trochu stagnuje, čekali jsme od toho víc.



O jak velké základně se bavíme?

Máme i sportování v mateřských školkách, snažíme se, aby se tu lidem zarýval pod kůži v různých věkových kategoriích. Sponzorským darem podporujeme i dívčí basketbal Skřivánku, který je sice samostatným klubem, ale s velkou podporou Slunety.



S rostoucí základnou ale vyvstává otázka, zda je zde dostatek sportovních hal. Dlouhou dobu se mluví o druhé hale zde v areálu Slunety, jaká je situace?

Už je podáno stavební povolení a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Je to ale pro nás jedna z priorit. Ačkoliv v současné chvíli spolupracujeme s UJEPem, ZŠ Mírová a dalšími školami, částky za nájmy jsou tak velké, že s tím do budoucna musíme něco udělat. Navíc by bylo dobré, kdyby se povedlo basketbal centralizovat přímo sem, na Slunetu.



V takovém případě je asi obrovská výhoda v tom, že Sluneta má soukromého vlastníka, narozdíl od jiných sportů, že?

To je trochu otázka na tělo, ale myslím, že to je jedna z výhod. Na druhou stranu často poslouchám řeči o tom, že máme za zády Slunetu, takže jsme v pohodě, ale tak to rozhodně není.



Jak to tedy je?

Náš klub je vedený jako firma a financování je tedy jasně dané, Sluneta nám dává sponzorský dar, i přesto se ale s naším rozpočtem pohybujeme zhruba ve středu ligové tabulky. Na začátku máme určitý balík peněz a s tím operujeme celý rok, rozhodně ho během sezóny nijak nenavyšujeme a nepouštím se do nějakých riskantních kroků s tím, že ještě dorazí další peníze odjinud. Na to upozorňujeme i hráče, pokud jim slíbíme nějaké peníze, víme, že je máme na účtě a můžeme jim je poskytnout. Po finanční stránce jsme zdravý klub, nikomu nic nedlužíme a máme dlouhodobou koncepci.



Máte i nějakou podporu města a kraje?

Jistě že ano! Bez toho by to zkrátka nešlo. Podpora těchto subjektů činí téměř 50 procent, znovu opakuji, že to rozhodně není jen o generálním sponzorovi. Pokud by město nepodporovalo třeba mládež, ale i dospělé, můžeme to tu zavřít.



Neměli jste tedy trošku strach po volbách, co se bude dít dál?

Na konci ledna jsme měli velkou schůzi s magistrátem, kde jsme představili naše ambice a plány a myslím, že se to setkalo s pozitivními ohlasy. Za minulého vedení města se nastavilo nějaké financování sportu, které funguje, my jsme za to vděční a věříme, že to tak bude pokračovat, protože je to jednoduché a průhledné.