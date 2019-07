Jaká je situace v boxerském klubu?

Situace v našem klubu je taková, že ačkoliv zastupitelstvo města Chlumec rozhodlo o tom, že SK Box Chlumec může využívat prostory nové tělocvičny, stále čekáme na její dokončení. Musíme dojíždět do teplického klubu Kravec gym, který nám nabídl prostory k tréninku a máme zde veškeré boxerské zázemí. Tímto chci Kravec gym poděkovat.

Klub Kravec gym vám nabídl pomoc jako první?

Začátkem roku jsme řešili s vedením města Chlumec, zda bude moci SK box Chlumec využívat prostory nové tělocvičny v Kulturním domě Chlumec. Zatím je ale nemůžeme využívat. Klub Kravec gym byl jedním z prvních, který nám nabídl pomoc a prostory k tréninku.

Kdo patří mezi vaše nejšikovnější členy?

Mezi naše nejšikovnější členy patří patří můj syn, který je v širším výběru reprezentace školní mládeže. Několikrát se dobře umístil i na mistrovství České republiky. Ze stávajících členů jsou šikovní a snaživí chlapci i děvčata.

Dosáhli členové klubu nějakých výrazných úspěchů v poslední době?

V poslední době významných úspěchů dosáhl můj syn, na MČR školní mládeže vybojoval stříbrnou medaili. Ilona Matyášová na MČR kadetů získala zlato a je také v širším výběru reprezentace. Natálie Mádlová na MČR školní mládeže vybojovala bronzovou medaili. Úspěšný byl také Daniel Stehlík, který na MČR kadetů sice vypadl, ale předvedl vynikající výkon.

Vaši svěřenci jsou úspěšní, čím to je, že se jim tak daří?

To, že se naším svěřencům daří, je nejspíše tím, že mají dobré zázemí pro trénink. Svůj podíl na úspěchu mají také trenéři Petr Randýsek a Pavel Kravec. Svou roli hraje píle svěřenců a v neposlední řadě je to tak trochu také o štěstí.

Přijímáte do klubu nové členy?

Nové členy přijímáme takříkajíc neustále. Každý, kdo má zájem o tento sport, může kdykoliv přijít. My ho rádi mezi sebou uvítáme. Je jedno, zda je z řad školní mládeže, dorostu nebo dospělých. Uvítáme všechny věkové kategorie, muže i ženy.

Jaké akce vás čekají?

Do konce roku nás čekají další kola severočeské oblasti, mezinárodní turnaje jsou momentálně v jednání. Pokud vše dopadne tak, jak bych chtěl, tak Martina Fr. Rusňáka čeká utkání na mistrovství Evropy školní mládeže v Gruzii. V letošním roce jsme se už účastnili několika oblastních kol severočeské oblasti a několika galavečerů, například v Mělníku nebo boxerské odpoledne, které pořádal Lukáš Konečný. Na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci Kravec gym a trenérům, borcům, bez kterých bychom tyto výsledky neměli. Na výše zmíněných výsledcích mají podíl oba kluby, SK box Chlumec a Kravec gym.