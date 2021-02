Situaci pod Krušnými horami se teď snaží uklidnit předseda představenstva Marek Zouvala, který nastoupil do funkce také před letošní sezonou.

„Verva nikdy nebude velkoklubem, jako je Sparta nebo Třinec. To naším cílem rozhodně není. Na druhou stranu i koncept rodinného klubu má své limity. A chceme-li dlouhodobé zlepšení výsledků, musíme pro to něco udělat. Finančním zabezpečením se náš klub dlouhodobě pohybuje výše, než je jeho sportovní umístění. Vidíme tedy nevyužitý potenciál, který jsme se rozhodli zkusit využít,“ prozradil Zouvala na klubovém webu.

Vyjádřil se ke kritice hokejových legend. „K legendám našeho klubu chováme velkou úctu a vážíme si jejich názorů, protože nám všem jde o stejnou věc. Aby Verva byla opět úspěšná. Je proto přirozené vést diskuzi, kudy má cesta k úspěchu vést. A je stejně přirozené, že se názory na tuto cestu mohou lišit. Bylo by přeci divné, kdybychom všichni měli stejný názor. Proto jsou pro nás cenné všechny názory, i ty negativní,“ vzkázal.

Zkušeného odborníka Hynka se zastal. „Všichni víme, že náš klub změny potřeboval. My tyto změny nyní uvádíme v praxi a jsme přesvědčeni, že jdeme správnou cestou. Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, ale všichni víme, že každodenní pečlivá práce časem přináší ovoce. Přestavba klubu je náročná a dlouhodobá záležitost. A vystoupení z komfortní zóny je nepříjemné. Ale u nás je to nezbytné. Tým pod vedením Pavla Hynka, který dostal tento náročný a nevděčný úkol na starosti, má naši plnou důvěru a podporu,“ řekl Zouvala s tím, že klub s Hynkem jedná o prodloužení smlouvy. „Jsme velice spokojeni s tím, co se za krátkou dobu šesti sedmi měsíců podařilo změnit. Na rychlé rámcové změny je nyní potřeba navázat dlouhodobou systematickou prací.“

Zouvala je spokojený i s výsledky, které tým pod trenéry Vladimírem Országhem a Václavem Sýkorou předvádí. Verva je deset kol před koncem balancuje na desátém místě, tedy hranici pro postup do předkola play off. „Od začátku sezony má naše forma stoupající tendenci. Jsem rád, že poctivá práce všech hráčů a pracovníků klubu nese ovoce. Věřím, že se po dlouhé době do play off probojujeme,“ přeje si.

Podle Zouvaly se klub nachází zhruba v první třetině dlouhodobé rekonstrukce. „Soustředili jsme se na zlepšení výsledků a přenastavení interního fungování klubu, což se vedení klubu daří. V následujících měsících a letech chceme tyto změny pevně zakotvit do systematického fungování klubu, aby zlepšení nebylo jen přechodným jevem. Více pozornosti budeme moci začít věnovat dalším oblastem, kde na výsledky práce čekáte nikoliv několik měsíců ale několik let – tím je například rozvoj mládeže, či rekonstrukce stadionu,“ prozradil.

„Když se kácí les, létají třísky. My les nekácíme, jen jej prostřiháváme a nastavujeme jinou péči o něj. Přesto rozumím tomu, že tento v mnoha ohledech nový přístup, občas bolí a chvíli trvá, než si na něj lidé zvyknou. Společný cíl je přeci jasný. Vrátit Vervu tam, kam patří,“ dodal Zouvala.