Před pár týdny se plavec Jan Šefl stal jednou z nejzvučnějších posil Ústecké akademie plaveckých sportů v její historii. Svou kvalitu potvrdil hned v prvním startu v ústeckých barvách na mezinárodním mítinku v makedonském Skopje. Zde si zcela podmanil všechny závody, v nichž nastoupil, a jako reprezentant České republiky se stal nejúspěšnějším plavcem těchto závodů.

Jan Šefl v dresu Ústecké akademie plaveckých sportů. | Foto: Deník / Daniel Brzák

Ve své hlavní disciplíně, motýlku, zaplaval na 50 metrech čas 23,77 vteřiny, na dvojnásobné trati si časem 51,37 vylepšil své osobní maximum. Pokud by zaplaval stejný čas i v jednom z nominačních závodů na olympijské hry, měl by už splněný kvalifikanční limit, což je jeho hlavním cílem pro tuto sezónu. Ve stejných distancích volným způsobem zaznamenal časy 22,13, respektive 48,29 vteřiny. „Předvedené výkony jsou úžasné, gratulujeme jemu, i jeho trenérovi Honzovi Kreníkovi,“ pravil nadšeně šéftrenér akademie Roman Eckert. Ten je nyní s několika juniory na reprezentačním srazu v polském Skopje. „Brzy by se k nám měli připojit ještě seniorští reprezentanti i s Janem Šeflem, další závodníci z ústeckého A mužstva jezdí trénovat do Drážďan,“ přiblížil režim během covidu.